El amor, un valor de contrapeso en una historia tenebrosa

25/06/2017 -

¿Sólo la bondad y la maldad son los atractivos de esta obra o hay otros elementos que la han convertido en un clásico?

Alrededor de todo eso, siempre está el amor latente. Por suerte, está el amor que muchas veces aplaca todos esos problemas que tiene adentro un ser humano normal. El amor es fundamental también en este caso.

¿La presencia femenina remarca esa condición?

Son dos personajes importantísimos, que ocupan un lugar tan protagónico como los que hace Rodó. Los roles femeninos están cubiertos por dos grandes actrices como Melania Lenoir como Lucy, y Eluney Zalazar, en la piel de Emma. Jekyll & Hyde, dos personajes distintos entre sí, pero siendo el mismo se enamoran cada uno. Jekyll se enamora de una mujer normal, entre comillas. El otro, Hyde, que deambula por las noches de Londres, se enamora de una prostituta. Las dos marcan una importancia fundamental en la vida de estos personajes.

Usted siempre ha querido producir "Jekyll & Hyde", pero finalmente no lo hizo. ¿Cómo se sintió al ser convocado para interpretar al abogado John Utterson?

Feliz. Yo creía en la obra y pensé que debería estar en ella porque consideraba que iba a ser un éxito y movilizar otras cosas. Acepté y no me equivoqué porque es un éxito. Mi personaje tomó un vuelo muy bueno, espectacular y me fue muy bien con las críticas y con el público. Así que estoy muy feliz de haber aceptado este rol. El de John Utterson es un personaje simple, un abogado, amigo del que se hace hombre y bestia. Y no hay más secreto que hacerlo. Estoy muy orgulloso de los resultados obtenidos con este gran personaje.