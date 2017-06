A propósito de Jekyll y Hyde, el bien y el mal según Lavié

-

Raúl Lavié vendrá a Santiago el 2 de julio para presentar, en el teatro 25 de Mayo, el musical "Jekyll y Hyde". Antes, habló con EL LIBERAL

¿Qué elementos le sirvieron a usted para poder "vestir" a John Utterson, el abogado y consejero que interpreta en Jekyll y Hyde?

La experiencia de haber hecho tantos personajes en teatro que fueron importantes y protagónicos. Luego, ponerme en la piel de un profesional inglés con toda su flema. Los personajes son todos iguales. Aparte, uno debe adaptarse también al idioma donde se desarrolla la historia. En este caso, estamos en la Argentina y tenemos que hablar un idioma que es utilizado por el pueblo, por la gente, sin llegar al lunfardo o cosas por el estilo, pero sí darle un sentido más local. Después, el personaje sale solo. No es sólo una cuestión de academia sino, repito, es una cuestión de experiencia.

¿Cómo imagina usted a un abogado que es confidente y defensor de un ser humano con las características que plantea la obra inspirada en la novela de Robert Louis Stevenson?

Yo creo que, en todas partes del mundo, las emociones y las relaciones son parecidas cuando hay relación de amistad. No son distintas entre las de un japonés a la de un australiano o a la de un latino porque se habla el mismo idioma, que es el idioma del corazón y las actitudes de una persona común que defiende a su amigo y que está preocupado por la situación que está encarando.

En una sociedad como la de hoy, a nivel mundial, donde el miedo paraliza, ¿qué rol jugarían los personajes centrales que hace Rodó?

Estamos un poco, si se quiere y lamentablemente, acostumbrados a recibir noticias de este tipo, sobre la violencia en la vida; entonces, existe en el hombre, desde el nacimiento de la humanidad, la violencia y tuvo que defender, primero, su vida. Luego, de defender su territorio y también de conquistar otros lugares. O sea, siempre ha estado rodeado de violencia en distintas épocas y distintas formas. Está enquistado. El quid de la cuestión de "Jekyll & Hyde" es la bondad y la maldad que están dentro de una misma persona, como yo también considero que Dios está dentro de nosotros. No necesitamos ir a la iglesia para creer en su presencia. Como siempre digo, no necesito intermediarios para comunicarme con Él. Creo que ese es el fundamento de este personaje que, lamentablemente, está muy de moda con todas las noticias que uno tiene. Evidentemente, y a pesar del crecimiento, en todo sentido, que nos dio la humanidad, donde ha hecho grandes logros tecnológicos, pero que no puede manejar su región interior y deja aflorar, de pronto, toda esa violencia que lleva adentro por muchas circunstancias. Muchas veces, lo que nos rodea también nos genera violencia, pero uno debe controlarla a través de la razón, de sus sentimientos, de su educación y de la forma en que ha sido criado. Hay un montón de circunstancias que pueden atenuar un poco la explosión. Hay ciertos hechos que, lógicamente, hacen que el individuo explote. Cuando las cosas son premeditadas, como muchas veces ocurre, y hay desprecio por la vida de parte de otras personas, eso escapa y creo que hay otra cosa distinta alrededor que también, posiblemente, sea culpable la propia sociedad, la propia circunstancia que lo lleva a uno a esos tipos de explosiones.