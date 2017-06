La comedia musical, un género que le sienta muy bien

25/06/2017 -

La comedia musical no es un género ajeno a su trabajo actoral. Deslumbró en "Locos de verano", "El hombre de la Mancha", "Víctor Victoria"...

También en "Zorba El Griego" y "Annie". Tengo muchas obras musicales en mi carrera, sobre todo espectáculos de Broadway y siempre ocupando lugares protagónicos. A "El hombre de la Mancha" lo hice tres veces, dos veces como Quijote y una como Sancho Panza. Tengo mucha relación con el musical. A mí me gusta el teatro en sí. Yo he hecho todos los géneros. He hecho comedia brillante, comedia dramática, sainetes, épicos, vodevil. He cubierto, por suerte, toda la gama de todos los géneros teatrales. He tenido premios como actor dramático sin que esté relacionado con la música. He tenido premio con los musicales, como sucedió con "El hombre de la Mancha" cuando lo hice en el Teatro Nacional. El teatro, para mí, es fundamental. Y me gusta el musical porque, tal vez, es un poco más completo: uno debe actuar bien, cantar bien y debe tratar de bailar bien si es posible. Ahora, quiero hacer un personaje de texto, con mucho peso actoral. También, la canción, muchas veces, me llama a no atarme a un trabajo que me lleve tiempo de desarrollo y no pueda desarrollar mi carrera musical.