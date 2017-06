Un tackle al miedo y a los prejuicios para vivir una pasión

Fotos LIDERAZGO. Santiago Rugby es el último campeón del rugby femenino y todo indica que mantendrá la hegemonía.

Cae la noche y las torres de iluminación de la cancha de Santiago Rugby están encendidas porque hay un grupo de chicas. Es el equipo de rugby femenino de la entidad, que participa en el torneo de la USR.

Muchos desconocen su existencia y se sorprenderían al saber que hay al menos doce equipos en todo el territorio provincial. Santiago Rugby y Old Lions son los representantes de nuestra ciudad, pero además hay equipos en Añatuya, Loreto, Clodomira, Pinto, Frías, Las Termas, Bandera y Nueva Esperanza, a los que se suman los dos de Fernández (Fernández RC y Club de Amigos).

Desde el 2011 se disputa el torneo oficial de la Unión Santiagueña. Se determina una sede en la cancha de alguno de los equipos, se los divide en zonas, se juega la clasificación y después las copas. El que más puntos suma en la tabla general es el campeón a fin de año.

La capitana de Santiago Rugby es Lucía Salvatierra, una de las pioneras del rugby femenino en la provincia. “Desde chica me gustaba el rugby, pero en Santiago no había. Cuando la UAR mandó la invitación, el único de Santiago que aceptó fue el Jockey. Me sumé al equipo en la segunda semana de entrenamientos y un mes después hicimos un partido amistoso con La Banda Rugby. En el Sudamericano que se jugó en el 2010, en Lawn Tennis se hizo el partido debut”, comentó.

Lucía explicó que el rugby no es un deporte violento. “Cuando las chicas están entre 15 y 18 y no hay un ambiente familiar en el rugby, los padres lo primero que dicen es no. De todos modos, las chicas prueban si les gusta y ven que es un deporte de contacto, pero no el mismo contacto que los hombres. Como nosotras jugamos seven, el ritmo es más rápido, son siete jugadoras en una cancha donde el contacto es mucho menor. Y cuando son chicas más grandes, ya llegan decididas por el profesorado o por alguna amiga, ya tienen hijos, es como que se dobla la pasión y tienen más ganas de estar. Están en todos los entrenos y hacen todo lo posible para estar en todos los partidos”, comentó.

Santiago Rugby tiene como entrenador a Juan Villalba y está integrado por las siguientes jugadoras: Celeste Cejas, Marcia Sabasta, Nelina Navarrete, Romina Carabajal, Onnella Sayavedra, Rocío Salvatierra, Beatriz Leguizamón, Laura Paz, Ana Belén Roldán y Lucía Salvatierra.

En fútbol

El fútbol femenino en Santiago no ha alcanzado el desarrollo esperado, a pesar de que el año pasado la Liga Santiagueña se encargó de la organización del campeonato.

Sin embargo, la evidencia de que hay un talento latente es la consagración de Belén Spenig, quien integró el plantel de River Plate, campeón del último torneo de la AFA.

Belén se enamoró del fútbol desde chica. “Elegí el fútbol porque me gustaba mucho y sentía que era unos de los deportes en los que más habilidad tenía, en el que más me destacaba. Entonces, decidí seguirlo y aprender más”, comentó.

Consultada acerca de cómo reaccionó su familia cuando se enteró de su pasión el fútbol, comentó: “En realidad creo que ni tuve que decirles. Era algo del que ellos solos ya se habían dado cuenta por el simple hecho que de chica ya me gustaba jugar. Al principio a mi papá no le gustaba mucho la idea, entonces mi mamá era la que me bancaba. Después mi viejo me iba a ver jugar y ya no faltaba más. Y bueno, los dos siempre estuvieron en toda mi etapa futbolista. Gran parte de este sueño se los debo claramente a ellos”.

Belén contó además cuándo empezó a darse cuenta de que era buena para el fútbol. “A los seis años me tocaba jugar con los varones y había diferencia por el simple hecho de ser mujer. Lo bueno de todo esto es que siempre tuve confianza en lo que hacía”.

Y no paró hasta que dio el gran salto. “Me vine a Buenos Aires a probarme en Boca. De 70 chicas quedamos sólo cinco. Fui dos semanas a entrenar y la verdad que no me sentí cómoda en el club. Por eso tuve la posibilidad de hablar con una compañera que había compartido en selección argentina y justo estaba en River. Hablamos, le comentó al DT y me llamó a una prueba en la cual quedé. Desde ese momento estoy acá en River. Pienso que caí en el mejor lugar y en el mejor momento. River es mi segunda casa, las personas que alguna vez hayan podido tener la posibilidad de vivir dentro de ese club lo deben saber. Eso lo rescato muchísimo. Ojalá siga por muchos años más y continúe aprendiendo esto, que es lo que más amo”, comentó.

En el boxeo

El deporte en el que mayores dificultades tienen las mujeres para sobresalir es en el boxeo, debido al protagonismo que tienen los hombres.

Las dos únicas boxeadoras profesionales de la provincia son la bandeña Vanesa Calderón y la capitalina Valeria Gramajo, quien está inactiva en lo que va del año.

Vanesa Calderón es la primera boxeadora de Santiago que obtuvo la licencia profesional. “Mi última pelea fue hace un mes en Santa Cruz. Estoy recorriendo todas las provincias y me gustaría que me tengan en cuenta. Yo hago el sacrificio y nadie me ayuda. Y quiero pelear en mi ciudad”, explicó algo frustrada.

Ante las dificultades para combatir en Santiago, Vanesa desarrolló gran parte de su carrera deportiva afuera de la provincia. “Tengo 20 peleas, 12 perdidas y 8 ganadas, porque la mayoría fueron de visitante”, agregó.

Consultada acerca de por qué no hay más boxeadoras santiagueñas en el profesionalismo, fue contundente. “Porque no nos dan bola a las mujeres, siempre todo para los varones”, respondió.

Sin embargo, las mujeres han tomado al boxeo como una actividad recreativa. Diego Díaz Gallardo, reciente campeón mundial de la WBI, tiene muchas chicas en su gimnasio, pero todas practican boxeo para mantenerse en forma. “Realizan gimnasia aeróbica, trabajan la cintura y pegan a la bolsa, que es muy bueno para el estrés. Cuando se acerca el verano, se incrementa el número”, comentó.

Diego opinó acerca de las razones por las que hay pocas boxeadoras profesionales. “Por un lado, no hay muchas veladas. Y al tener que buscar rivales en otras provincias, el gasto es mayor para un promotor de boxeo”, señaló.

En el básquet

La situación en el básquet es muy diferente, porque la actividad ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y la provincia tiene ahora dos equipos (Quimsa y Olímpico) en la Liga Femenina.

Por un lado se juega el torneo amateur que organiza la Afab y por el otro, la Asociación Capitalina inició desde el año pasado una competencia que permitirá dotar de jugadoras al seleccionado santiagueño.

El Prof. Julio Iturre fue designado entrenador de Santiago Básquet, que participará del Regional de Clubes, pero se encuentra con las manos atadas frente al “tira y afloje” entre la Capitalina y la Afab.

La única salida para que Santiago Básquet esté integrado por “lo mejor de la provincia” es el acercamiento entre los dirigentes de ambas instituciones.