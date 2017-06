“Apuntamos a tener un equipo competitivo”

Fotos EXPECTATIVAS. Montenegro espera que Quimsa pueda volver a los primeros planos la próxima temporada.

Hoy 06:35

La Liga Nacional se sigue jugando, y es duro vera Quimsa afuera. No clasificó a playoff, algo que nunca había pasado antes. Pero en el club ya están haciendo borrón y cuenta nueva. Con Gerardo Montenegro a la cabeza, ya se trabaja en el armado del nuevo plantel que dirigirá Néstor García.

El presidente de la Fusión adelantó varias cosas en una mano a mano exclusivo con EL LIBERAL.

¿Qué se puede contar del Quimsa que se viene?

Todavía no tenemos nada definido, ningún tipo de contratación. Estamos evaluando el presupuesto para salir al mercado. Además, reglamentariamente no se ha abierto el mercado de pases en la Liga Nacional así que por ahora todas son especulaciones. Tenemos en carpeta algunas opciones, pero todavía no tenemos ningún jugador contratado.

¿Se sabe qué jugadores van a continuar?

Todo tiene que ver con todo. Oportunamente vamos a evaluar quiénes quedan y quiénes vendrían. Pero no estamos en condiciones de anunciar nada. Gallizi y Hopson son los que tienen contrato con el club, lo cual no implica que vayan a seguir. También serán evaluados.

¿Rodney Green es un jugador que podría llegar?

Todavía no hay ninguna tratativa. Obviamente es un jugador que está en carpeta en Quimsa por la temporada que ha tenido, pero no hemos iniciado negociaciones. No sé si Instituto lo renovará o no, pero lo tenemos en carpeta como otros nombres.

¿Brussino y De los Santos también están en carpeta?

Son jugadores que están en nuestra consideración.

¿La vuelta de Sebastián Vega puede concretarse?

Con “Seba” hemos estado comunicados todo el año. Desde el día que se ha ido siempre hemos estado comunicados y siempre existe la predisposición de él y la nuestra de que regrese al club. Es un tema que lo tenemos que conversar con su representante.

Se habló del interés por Roberto Acuña, ¿existe?

También es un jugador interesante que está en carpeta.

¿La idea es tener un plantel con más nacionales que extranjeros?

Esa siempre fue y sigue siendo la política del club. Esta temporada empezamos con tres extranjeros, después las contingencias deportivas nos obligaron a traer más extranjeros. En esta Liga vamos a armar un equipo con no más de tres extranjeros.

¿Habrá cambios en el cuerpo técnico?

Hemos incorporado al profesor Álvarez, que estaba trabajando en Comodoro Rivadavia, en la preparación física. También estamos avanzando en profesionalizar la Liga de Desarrollo y vamos a traer un cuerpo técnico. Tuve una reunión con Jorge Caballero y lo tenemos en cuenta para eso.

¿Se va a reunir en estos días con García para ir definiendo el armado del plantel?

Tenemos pensado avanzar en ese sentido dentro de quince días. Antes de la final de la Liga creo que vamos a tener un panorama más claro.

Más allá de que están evaluando el presupuesto, ¿hay un objetivo fijado?

Apuntamos a tener un equipo competitivo que nos ponga en un lugar que hemos estado en los últimos años, con un plantel que pelea campeonatos, que ha logrado campeonatos. Nuestra gente quiere eso y estamos haciendo todas las gestiones para tener un plantel competitivo.

El no haber llegado a play off, ¿genera mayor presión para la próxima temporada?

No siento ningún tipo de presión porque nuestra afición sabe muy bien que conformamos un plantel competitivo y la dirigencia hizo un esfuerzo económico importante para tener grandes jugadores. Pasó que se lesionaron Battle y Sahdi y desde ahí comenzó la debacle de Quimsa. Después vino Cowan y se lesionó. Jugamos 22 partidos con dos jugadores menos y más de siete partidos con 3 jugadores menos. Son contingencias que nuestra gente las entiende.

Montenegro, en su rol de vicepresidente de la AdC, confirmó la inclusión de una tercera ficha Sub 23 en el armado de los planteles, pero aclaró que “tiene que ser del club, que haya jugado Liga de Desarrollo. Se hace esto para potenciar las formativas. Y en el próximo año habrá un cuarto Sub 23, también del club”.

Y sobre el formato, dijo: “Por ahora seguiría el mismo. Puede pasar que el 1 y 2 no esperen y jueguen play off del 1 al 8. Dependerá del calendario. Se mantendrá un descenso. También hay proyectos de hacer dos torneos, un apertura y un clausura, pero eso está en carpeta”.