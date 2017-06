Fotos Cerraron las listas para las Paso 2017: ganadores y perdedores

Ayer cerraron finalmente las listas para las Paso y estos son algunos de los que tienen para festejar y los que terminaron medio tristones.

El gran derrotado

El último de la tabla –figurativamente hablando- resultó ser Daniel Scioli, el hombre que casi es Presidente de la Nación y que terminó quinto en la lista de diputados del espacio de Cristina Kirchner.

Junto con Scioli también quedó muy mal perfilada la vieja guardia kirchnerista: de los históricos sólo Héctor Recalde y Juliana Di Tullio serán candidatos a senadores ¡Suplentes!

¿Quién ganó en Cambiemos?

Elisa Carrió es la gran ganadora del espacio. Es cierto que por su anclaje en Capital y Provincia tenía menos para pedir. Su mano derecha, Fernando Sánchez, se va a sumar a la Jefatura de Gabinete.

Además de su propia candidatura, Lilita logró que quede tercero en la lista Juan Manuel López (iba a ir Sánchez pero se lo reemplazó por el cargo en el Ejecutivo). El cuarto lugar de la lista fue para Fernando Iglesias, quien en su momento integró la Coalición Cívica y quinta quedó su ladera Paula Oliveto Lago, con grandes chances de entrar.

En la otra vereda de Cambiemos, los radicales resultaron los grandes perdedores. Es cierto, como dicen desde el PRO, que el partido centenario mantendrá los 25 diputados que pone en juego y que va a mejorar sus números en el Senado. Además encabezará 17 listas a diputados y 4 a senadores.

El problema no es de cantidades sino de calidades: los radicales se quejan de que no fueron ellos sino el PRO el que decidió los nombres de los candidatos.

Cada peronismo en su juego

Florencio Randazzo es por ahora otro derrotado. Su plan era competirle a Cristina Kirchner por dentro del peronismo. No sólo no pudo llegar a esa competencia (porque la expresidenta le vació el espacio) sino que además le metieron competidores internos por el sello del PJ. Ahora tendrá que encarar un doble esfuerzo: ganar su interna y luego evitar ser polarizado después de las PASO: ¿cuántos votantes de Randazzo estarían dispuestos a votar a Cristina con tal de que no gane Cambiemos? ¿Cuántos estarían dispuestos a votar al Candidato de Cambiemos con tal de que no gane Cristina?

Massa, casi sin quererlo, también resultó un ganador de la jornada. Su último cierre de listas había sido tumultuoso, cuando en 2015 no lograba encontrar un candidato a vicepresidente. Esta vez pudo cerrar sin inconvenientes en una lista bastante homogénea y sin grandes fugas: se le había ido el sindicalista Héctor Daer y se empezó a correr la bola de que Felipe Solá y Facundo Moyano se irían con Randazzo.

Pero viendo lo que pasaba en aquel frente ambos se quedaron y son candidatos. Hasta Hugo Moyano terminó apoyándolo por lo bajo.

La gran incógnita de la jornada es Cristina. ¿Ganadora o perdedora? Logró crear su espacio Unidad Ciudadana en Provincia. Logró aglutinar a la mayoría de los intendentes peronistas del conurbano cosa nada menor si se tiene en cuenta que hasta fin del año pasado todos parecían querer sumarse a las filas de Randazzo.

Pero perdió el sello del PJ, tuvo que enterrar al FpV y no logró pisar en las candidaturas de ninguna provincia, a excepción de Buenos Aires, Santa Cruz y Capital. En este último caso, el kirchnerismo irá a una interna de destino incierto con otros sectores peronistas y progresistas. En algunos distritos "Unidad Ciudadana" irá con candidatos propios, pero sin mayores expectativas de triunfo.

Un párrafo final para el Frente de Izquierda, que otra vez logró cerrar una lista de unidad, pese a que las diferencias entre los espacios mayoritarios (Partido Obrero y PTS) parecían casi insalvables. Lograron llegar a un acuerdo lo cual los acerca a conseguir más bancas en la elección de octubre.