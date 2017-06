FÚNEBRES | 26 de Junio de 2017

Hoy 23:09 - FALLECIMIENTOS









- María Audelina Álvarez de Fili

- Isolina Angélica Coronel

- Hugo Rolando Zalazar

- Federico Leiva

- Manuel Alberto Ponce

- José Genivero Orosco

- Norma Eliza Carabajal de Orosco

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Mirtha Sánchez de Jacobo y Dora Sayago participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus vecinos y amigos Esther Alegre y Ramón Juarez. Ruegan a Dios le de el descanso eterno y pronta resignacion a toda la familia.

ÁLVAREZ DE FILI, MARíA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Madre querida: Nos dejaste un profundo dolor con tu partida al Reino del Señor, nos consuela saber que estarás junto a nuestro padre, gracias madre por todo. Sus hijos Marilin, Alejandro, Alejandro, Azu, Yeye, su hija politica Roxana, sus nietos Daniel, Pablo, Valentino, Alejandro, Gisel, Leonel, Mariana y Paola y su nieta politica Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ÁLVAREZ DE FILI, MARíA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Tus brazos siempre se abrian cuando queria un abrazo, tu corazón comprendia cuando necesitaba un amiga, tus ojos se endurecían cuando me hacia falta una leccion, tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar. Su hija Alejandra Fili, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Querida hermana el Señor te reciba en su palacio y desde alli velaras por todos nosotros. Te extrañaré mucho ya que fuimos tan unidas. Su hermana Alicia de Fili, sus sobrinos Juan, Lita, Mariela, Marcela y Maricel participan con profundo dolor su fallecimiento, sus retos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Querida tía Chicha, muchos años nos acompañaste en las buenas y en las malas, dejándonos ejemplos de vida. Ayer te tocó partir a la casa del Señor, lugar de donde nos seguirás guiando, pues Dios tiene un lugar para ti. Sus sobrinos Juan Fili, Susana Ibáñez de Fili, Daniela Fili, Sofía, Francisco y Diego Orellano, Julián y Tobías Alfano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Querida prima. Quedan para siempre los hermosos momentos compartidos entre tu flia. y la mia. Descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin. Adela de Salto junto a sus hijos Mario y René, participan con gran dolor su partida.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Dr. César Miranda, Dra. Cristina Gambone, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida secrtearia y amiga del Consejo de Bioquímicos, nuestros buenos recuerdos y reconocimiento permanente.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. La Honorable Comision Directiva de la Asociacion Atlética Quimsa, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-colaboradora Antonia Ardilez, Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Sus amigos de la Asociacion Atletica Quimsa: Arq. Raul Luna, Maria Pia Corvalan, Graciela y Gaby Barragan, Alfredo Palacio, Gustavo Villalba, Juan Victor Festa, Manuel Sosa, Marcelo Suarez, Claudio Hass, Ruben Torres te recordaremos siempre con inmenso cariño. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Sus amigos Rene Loto, Noemi Zerda, Viviana y Mariela Salomón, Gabriela, Veronica y Graciela Barragan, Bautista y Leandro participan con profundo dolor el fallecimiento de Antonia.Ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Amiga querida que Dios te tenga en su Santa Gloria. Dra. Patricia Bustos Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento tan difícil. Eleva oraciones en su querida memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Su tía Dolores Pereda de Falcione, sus primos Susana Falcione Pereda y José V. López Pizzorno, sus hijas Susanita, María Lolores y Julio Molina Muscará; María del Carmen y Aldo Bullaude con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Toty, Fernando, Alfonso y familia.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sus sobrinos Alfredo Manuel Quintana, Maria Carlota Quintana Cabezas, sus sobrinos nietos Alfredo Quintana, Juan Manuel González, Carlota del Pilar Gonzalez, Héctor Cáceres, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los amigos del Rugby del S.L.T.C. de su hijo Fernando participan con mucho dolor su fallecimiento, Negro Liendo, Fernando Bellido, Adolfo Guzmán, Piri Ferreyra, Carlos Pithod, Roberto Campos, Chelo Chazarreta, Rafa Bonacina, Carlín Díaz Yolde, Pistola Hebra. Que Dios la tenga en la gloria y le de el descanso eterno.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Rodolfo Amestegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Santos Daniel Cuba, su esposa Rita Elizabeth Ríos, sus hijos Delfina y Facundo, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Alfonso y Fernando. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, participan con profunda tristeza el fallecimiento de Pilar y elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Matías Balmaceda, Gabriela Carrizo y flia., con tristeza participan su partida y elevan oraciones en memoria de Pilar. Acompañan a Toto, Fernando y Alfonso.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. René Trouvé, Mercedes Santillán, sus hijos Jorgelina, Inés, Federico y Milagros, participan con dolor el fallecimiento de Pilar y elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. José María López Bustos, participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su estimado amigo Toti. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Familia Tejeda participa con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del amigo Toty y lo acompaña junto a sus hijos y demás familiares en este especial momento. Formulan y ruegan oraciones por su descanso.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. "Que su alma vuele libre como los sueños". Heidi Rótulo de Arnedo y familia, acompaña en el dolor a su familia ante la desaparición física de su querida amiga Pilar. Ruega oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sus amigas Amelia D. de Ordóñez, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto y María Eugenia Beltrán, acompañan a su flia. con gran dolor y elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. María Adela Argüello de Soria Vildósola y sus hijos María Alejandra, Carlos Enrique, Mariano y Federico José, partcipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Nicolás E. Juárez Villegas y su esposa María Alejandra Soria Vildósola, sus hijas Maria Teresa y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Querida amiga, no te has ido, solo te has adelantado. Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos Maria Teresa, Luis Carlos y Francisco José, nietos Lautaro, Alfonzo y Dante, participan con dolor y tristeza su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cenmenterio Parque de la Paz.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sus ex-compañeras de la Escuela Normal Promoción1957 participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Estela Belaustegui deTain, Mabel Navarro de Nader, Nancy Ibáñez y María Farías de Brandán. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sara Arce de Liendo Roca, sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena, nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Maruja de Bustos Arias, su hija Mumi, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Arq. César Elli, su esposa Marta Alderete e hijos participan el fallecimiento de su querida amiga Pilar. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Rodolfo Legname despide con gran afecto a Pilar y acompaña a su esposo e hijos en tan doloroso momento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquin, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. María Nelva Atía de Ahuad junto a sus hijos Rodolfo, Silvina, Paulina, Luciana y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Pilar. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Susana Vivone de Arce, sus hijos Benjamin, Valentin, Agustin y Martín Arce y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. La familia Nader, Mavel Navarro de Nader, Mónica, Miguel y Marcela Nader participan con profundo dolor la partida al Reino de Dios de la querida Pilar y acompañan a su esposo Aníbal y sus hermanos Fernando y Alfonso y sus respectivas flias.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Jorge Enrique Fuhr y Silvina Pinto y sus hijos Victoria y Sebastián participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Fernando acompañando a su familia con profundo pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Margarita Zaín Fernández de Urueña, junto a sus hijas Maria Pia, y Maria Angelica Urueña, lamentan profundamente el fallecimiento de Pilar. Acompañamos a su esposo, hijos y toda su flia., en estos momentoss de dolor.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sus amigas del café de los martes. Yuki Abal, Caruchi Balzaretti, Norma Marinucci, Charo Casanova, Albertina Lezana, Hebe Carabajal, Yoli Luna, Pupi Staffolani, Lucky Arzuaga, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Rosalia B. de Amado, sus hijos Luis Felipe y Roxana Giraldez, Eduardo Alejandro y Graciela Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Luis Alberto de la Rua, su esposa Maria Elena Barnetche y sus hijos Matias, Valentin y Maria Pia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Nora Agüero Echegaray de Rizo Patron y flia, Carmen Agüero Echegaray de Manzur y flia, Maria Cristina Agüero Echegaray y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Alejandro Avila y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Martin Avila y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Que este descanso eterno, el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón. Sus ex empleados de la Subsecretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital, despiden a la Sra. Pilar con gran congoja, aquienes admiraron sus valores ejemplo de mujer integra, noble y bondadosa. Acompañan en el dolor a su esposo Aníbal, sus hijos Fernando y Alfonso, en esta irreparable pérdida. Que el Señor bendiga su alma y de pronta resignación a la flia. toda. Sras. Rosa B. Rivero de Delveli, Josefina del Pilar Roldán y Manuel F. Oroná, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria.

CORONEL, ISOLINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Sus sobrinos Ramón, Nora, Graciela, Miriam, Keli, Marcela, sobrinos políticos Kike, Omar, Carmen y Lucho participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 15 hs. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, ISOLINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Ramón Coronel, Mirian Coronel, Omar Silva, Carmen Jimenez, Monica, Patricia y Toño Coronel, y demas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida.

CORONEL, ISOLINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Nora Coronel, Luis Daveri, Emilio, Fernando,Sergio Daveri y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL, ISOLINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Sus sobrinos nietos. Carlos Alberto y Tomás Ramón Coronel Gallo, María Inés Gallo, participan su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad ayer a las 15 horas.

CORONEL, ISOLINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Querida Iso, dejaste un vacío enorme en nuestra familia y siempre estarás presente en nuestras vidas guiándonos e iluminándonos desde el cielo. Que Dios te tenga en su gloria. Su sobrina Graciela Coronel, Kike, Dani, Fabi, Carina, Jorge, Mariana, Carla, Ramiro, Sheila y sus sobrinos nietos Estefy, Valentina, Macarena, Mili, Titi, Jonás, Franco, Thiago y Renzo y Romina Galván participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus primos Chingolo y Monina Ibáñez con sus respectivas fliass., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Víctor Jorge y flia., Sergio Jorge y flia., Víctor Jorge (h) y flia., Maximiliano Jorge y flia., y Nahuel Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus primos Carlos Paskevicius y Josefina Lissi, sus hijas Ana y Jesús Silva, María Esther y Juan Paulo Toscano y María Josefina Paskevicius y sus nietos Milagros y Santino Silva Paskevicius y Julietta Toscano Paskevicius participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y tío Aliquín. Elevan oraciones al altísimo rogando por su eterno descanso.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Te voy a extrañar un montón abuelo. Gracias por el cariño que me diste todos estos años. Que Dios te reciba en el cielo y te colme de paz. Tu nieto Blas Agustín Feijóo.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Graciela Josefina Peralta, sus hijas Griselda, Malena y Romina, sus nietos Josué, Agustín y Sol acompañan a su esposa e hijos y familia en este doloroso trance.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Señor recíbelo en tu Reino de la Paz y el amor, y derrama en él tu bendicion para su Descanso Eterno. Carmela Taboada de Chaikh, Eduardo Chaikh y Lita Taboada, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Elvirita y a su esposa Teresita y demás familiares en estos momentos de pesar. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su cuñado Toño Suárez y sus hijos Lucas y Julio participan con profundo dolor tan inesperada partida. Piden una oración en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Aurora More y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su cuñado en el afecto Walter Ledesma participa con profundo dolor su fallecimiento. Pide una oración en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Señor recíbelo entre tus santos elegidos, solo me queda decirte muchas gracias por todo. Hasta pronto. Tu cuñado en el afecto Walter Ledesma, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su madre Irma, hermanos Odilia, Beto, Domingo, Yoli, Gringa, Walter, hnos. pol. y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restoss fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Su hermana Yoli Jugo, hno. pol. Carlos Ricardo Gerez, sobrinos Guilly y Gaby, Carlitos y Mónica, Dany, Santiago y sobrinos nietos y Valle Coronel de Gerez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar . Su hermana Yoli Jugo, hno. pol. Carlos Ricardo Gerez, sobrinos Guilly y Gaby, Carlitos y Mónica, Dany, Santiago y sobrinos nietos y Valle Coronel de Gerez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueeron sepultados en el cementerio La Piedad.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Hortencia Uñates de Peralta, sus hijas Nancy, Mirta y Mary, acompañan a la querida y estimada Mary por la perdida de su Sra. madre, que ya está en los brazos del Señor Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, FEDERICO (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Su hija: Lucrecia Leiva, su hijo pol.: Ramón, su nieto: Nahuel, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de La Chacra. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Viviana Campos y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los compañeros de trabajo de su hija Virginia: René, Omar, Rosi, Elva, Georgina, Soledad, Marcela, Cecilia, Lorena, Fabián, Perla, Magui y José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Lic. Ricardo Dalale y Dra. Nora Litvak de Dalale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Blanca Nuno de Figueroa y Dr. Tomás Figueroa participan el fallecimiento de la esposa de nuestro querido amigo Coco y elevamos oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Franklin Ábalos y Jose Retamoza participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a nuestro gran amigo Coco, Fuerza en este momento.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos Pablo Díaz, Pablito y flia., Jota y flia., Mara y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en este difícil momento.

MEDINA DE COLLADO, LUCIA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Valeria Salomón y su hijo Santiago, participan su fallecimiento con mucho dolor y acompañan al querido Coco y sus hijos con cariño.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Pocholo Salomón, Elsa Colomer, sus hijos Verónica, Valeria, Joaquín y Paula, Nicolás, Elsa Maria y Maximiliano, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Coco y sus hijos.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Juan Carlos Olivares, Maria Teresa Carrasco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Jesús dice.Yo soy el Camino la Verdad y la Vida nadie viene al Padre sino es por mi. San Juan 11. Querido compañero y amigo Coco entiendo el dolor que sientes en estos difíciles momentos por ello te hago llegar mis sinceras condolencias; Se que amabas mucho a tu esposa y junto a ella viviste los mejores años de tu vida, aunque ya no esté físicamente siempre vivirá en vos. Oremos por la paz y su descanso eterno al lado del Señor. Carlos Ángel Leal y familia.

MEDINA DE COLLADO, LUCIA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Dichosos los que sufre en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Negro Sily y flia., participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. y acompañan con profundo dolor a Coco y sus hijos en este difícil momento.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sebastián, Gladis Carrasco, sus hijos Pablo, Belén, Santiago y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la esposa de su querido amigo Coco. Rogamos oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Salvador Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Ricardo S. Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a su esposo Coco. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Electrocentro S.R.L. Directivos y personal participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los sobrinos en el afecto acompañan al tio Coco Collado y ruegan al Altisimo por el eterno descanso de Lucia. Micaela Beatriz y Federico Miguel Nader, Lilia y Miguel Nader.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. La familia Nader, acompañan a nuestro querido Coco y toda su familia. Lida Mavel Navarro de Nader, Mónica, Marcela, Miguel y Lilia Nader.

MEDINA DE COLLADO, LUCíA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Personal de Miguel Nader Bazar. Susana Roldan, José Juarez y David Navarro, acompañamos a nuestro amigo Coco Collado y su familia en este momento tan doloroso y rogamos al Altisimo por eterno descanso de Lucia.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Sus compañeros de promoción de la Escuela Centenario participan el fallecimiento de la querida Ñata. Elevan oraciones para que reconforten a su familia en este momento de dolor.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Maldonado, Daniel, Dra. Alberto, Graciela, participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus estimados colegas Dr. José Dalale y Dra. Dalale, Margarita. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Marcelo Serafini, Mirta Ríos y sus hijos Lucas y Exequiel Serafini participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Ricardo y abuela del amigo Gabriel. Ruegan oraciones en su memoria.

OROSCO, JOSÉ GENIVERO - CARABAJAL DE OROSCO, NORMA ELIZA (q.e.p.d) Fallecieron trágicamente el 24/6/17|. Su hija: Claudia Anahí Orosco, su hijo pol.: Daniel Celiz, sus nietos: Lili Abigail y Daniel Celiz, part. con profndo dolor sus fallec. y sus restos fueron inhumados en La Higuera. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OROSCO, JOSÉ GENIVERO - CARABAJAL DE OROSCO, NORMA ELIZA (q.e.p.d) Fallecieron trágicamente el 24/6/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que cree, no morirá jamás. Comision Directiva del Centro de Jubilados del Barrio San Martin, participan con profundo dolor sus fallecimiento y elevan oraciones en vuestra memoria.

OROSCO, JOSÉ GENIVERO - CARABAJAL DE OROSCO, NORMA ELIZA (q.e.p.d) Fallecieron trágicamente el 24/6/17|. Sus vecinos y amigos del Barrio San Martin; Rosa, Gringa, Pola, Graciela, Rogelia, Angelica, Divina y Aroma participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompañan a su hija, hijo pol. y nietos en este dificil momento. Rogamos oraciones en vuestra memoria. Descansen en Paz.

OROSCO, JOSÉ GENIVERO (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Pepe tus amigos del Club Hipico Santiago del Estero, agradecen a Dios haberte conocido y elevan a Dios sus oraciones y que brille para siempre la luz que no tiene fin para vos y tu querida esposa.

OROSCO, JOSÉ GENIVERO (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. La Familia Gestal, acompaña a su flia. en tan dificil momento y elevan oraciones en su memoria y de su querida esposa.

PONCE, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposa Silvia, sus hijas Romina Melina, María José, Lourdes, Victoria participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCE, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para El la luz que no tiene fin". Carlos Reynaga, su esposa María Graciela Robles, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo "Osa" y acompañan a su esposa e hijas en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposa Silvia Rossana Cejas Urtubey y sus hijos Huguito, Pablo, Cristian y Santiago, sus nueras Andrea, Huerto, Agostina y sus nietos Julieta, Augusto, Franchesco, Nacho y Lourdes participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposa Silvia. Sus hijos Huguito, Santiago, Cristian y Pablo. Sus hijas políticas, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de La Paz. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su padre Pedro Rolendio Zalazar y sus hermanos Ricardo y Carlos Zalazar, sus hermanas políticas y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su hermano Ricardo, su hermana política Mary, sus sobrinos Ricardito y Bárbara participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su padre político Chichí Cejas, sus hermanos políticos Edgardo y Julio; Ana Lissi, Viviana Montenegro y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Administrador, subadministrador, síndico, autoridades y demás empleados de la Caja Social participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Hugo. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus compañeros del área Marketing: Sabrina, Christian, Martín, Rodrigo, Andrea, Erika, Francisco y Fernanda, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y consejero Hugo. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus compañeras de la oficina de Secretaría General: Adrian, Jesus, Silvina y Jorgelina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, padre y consejero. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta y Mariana Collado y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su apreciado amigo don Pedro Zalazar lo acompañan en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. La comision directiva y socios de la Agrupacion de Colectividades de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su asociado Sr. Pedro R. Zalazar y lo acompañan en estos tristes momentos, elevando oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sres. Oliva Pécora, Vicente Pécora, Nena Marcos, Chabela Suárez, Silvia Cubas, Nene Marucci, Rosa Farias, Nena Vella, participan el fallecimiento del hijo de su estimado amigo Don Pedro Zalazar, el expresan sus mas sentido pésame por tan irreparable pérdida, elevando oraciones en su memoria y por una cristiana resignacion de sus familiares.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. La Comision directiva del Centro de Jubilados y Pensionados "Lazos de Amistad", participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro socio Pedro Salazar y lo acompañan junto a su familia en este momento de dolor.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Negrita Villagran y sus hijos Enrique, Judith, Soraya, Alejandra y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Pedro Salazar. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Señor ya está ante ti, recibelo en tu Reino. Gustavo Gerbino y Soraya Rios, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro amigo Pedro Salazar y lo acompañan en este difícil momento.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su amiga Yolanda García, sus hijos Luis César y María Mercedes Sgoifo de Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Querido Hugo tu partida tan repentina nos causó un gran dolor. Siempre en nuestross corazones, tus amigos y compañeros Lucho Juárez, Betty y sus hijas, acompañan en el dolor a Roxana, sus hijos y nietos.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. A.M.I. S.R.L. ; participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva plegarias en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Hector Mulki y Roque Argañarás acompañan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Hugo y ruegan pronta resignación a su esposa, hijos y demás familiares. Se ruegan oracciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Raúl Armando Suárez, Dra. Gabriela Mariana Silvenses acompañan con profundo dolor la partida de su amigo Hugo. Ruegan oracioness en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Caja Popular, Manuel Trejo ( presidente) Mario Cancinos ( tesorero ) y demás integrantes del consejo, participan con dolor el fallecimiento de su secretario Hugo Zalazar y acompañan a su flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Asociación Mutual de Caja Popular, participan con dolor el fallecimiento de ssu secretario. Rogando por su descanso eterno y acompañan a su flia., en este dificil momento.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus compañeros de trabajo de la oficina de Mono Bingo. Mario Cancinos, Hugo Arguelles, Miguel Simon, Liliana Maldonado, Claudia Herrera, Marcelo Casal, y Tomas Vargas., participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Comisión Directiva de la Federación de Mutuales de Santiago del Estero, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BOLAÑEZ VDA. DE GIMÉNEZ, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Madre: Pasó nueve días que te marchaste para encontrarte con Dios al que tanto adorabas, dejando un vacío y un dolor inmenso en nuestras vidas. Tu flia., a la que dedicaste tu vida, eleva oraciones a Dios, rogando por tu eterno descanso. Madre querida: Nunca te olvidaremos. Sus hijos Marta César y Omar, nietos, bisnietos, invitan a la misa con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento, se realizará hoy a las 19 hs. en la parroquia Santisimo Sacramento (Bº Borges).

BOLAÑEZ VDA. DE GIMÉNEZ, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Querida Abu: no logré superar la partida de mi viejito y la vida me golpeó nuevamente, te llevo a vos, en un abrir y cerrar de ojos siempre me decias: En que seria de mi vida el dia que tu no estes? Pero jamas pensé que eso sucederia tan rapido. Cuanto te extraño vieja, si sigo de pie es solo por mi hijo y porque se que desde el Cielo me dan esas fuerzas en vida siempre les agradecí todo lo que hicieron, por mi. Tambien se lo demostre con mucho amor puro y sincero. Abu extrañare tus consejo, verte entre tus plantas que es lo que tanto te hacian feliz, esa mirada tierna que me hacias cada vez que me iba y tus mates, con el cual siempre me esperabas. Mi fiel compañera y me dejaste sola nomás. Que Dios te tenga en la gloria. Vieja querida. tu nieta Analia. tu bisnieto Martin Celiz, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la parroquia Santisimo Sacramento Bº Borges, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

BRANDER DE TEJEDA, AÍDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/08|. Su esposo, su hija y nietos invitan a la misa que se oficiará mañana 27/6/17 a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su deceso. Formulan y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CHAZARRETA, MARIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/06|. Tan esperada, tan amada y de pronto te fuiste a la morada Santa. Te extraño mucho. Se que sos mi ángel protector y me das fuerza y consuelo para vivir. Su mamá Quity, su hermano Williams y su hermana del corazón Gringa, su hermana política Mica, sobrinos Alma, Joaquín y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ, HÉCTOR E. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/07|. En el décimo aniversario de tu inesperado fallecimiento, te seguimos recordando con el mismo cariño de siempre. Su esposa Graciela, sus hijos Mario, Hector y Gaby, Fernando e Ivana, sus nietos Sofia, Fernandito y Matilda, te recordaran hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

PACHECO, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/16|. Sus hijas Mónica, Soledad, Cintia, Juan, Karina, Alejandro y Miguel Maldonado, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RUIZ VARGAS DE CORONEL, CLELIA ANGELINA (q.e.p.d) Falleció el 26/6/00|. Sus hijos: Norma, Katty, Armando y Susi, Marta y Pichón, Carmen junto con tus nietos celebraremos la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse diecisiete años de su fallecimiento.





VILLAVICENCIO, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Su hermana Ana, su hija Cristina Villavicencio, sobrinos Elsa López, su nieta Andrea López y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.





BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Su esposa Mirian Arco, sus hermanos María Ángela, Juan Barbieri, Sra y sus respectivas familias invitan a familiares y amigos a la misa que se realizará hoy en la parroquia Cristo Rey a las 20 al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. "Silencio, Hugo no murió, Hugo se durmió para despertar en los brazos del Señor". Su esposa Miriam Arcos, sus hijos Roxana y Sergio, hijos políticos y nietos agradecen profundamente a familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este difícil momento e invitamos a la Santa Misa que se realizará hoy a las 20 en la parroquia Cristo Rey, La Banda, al cumplirse nueve días de su partida al reino de los cielos. Se ruega una oración en su memoria.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. A nueve días de tu partida a la Casa del Señor, tu cuñada Norma Arcos de Blanco, tus sobrinos Juan Paulo y Ana Cecilia, Iván y Valeria, Franco rogarán por el eterno descanso de su querida memoria hoy a las 20 en la parroquia Cristo Rey.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Tu suegra Pura Rodríguez, tus hermanos políticos, Cacho y flia., Liliana y flia., Karen y flia., rogarán por el eterno descanso de tu querida memoria hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su esposa Blanca, sus hijos Ariel, Germán y Miguel, hijas politicas Soledad y Silvina, sus nietos invitan a la misa que se ofciará hoy a las 20 hs. en la iglesia Sagrado Corazon de Jesus (La Banda) al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/11|. Felipe: Vives entre nosotros como siempre. La ausencia se hace presencia cuando en la mesa de familiares y amigos, recordamos la picardía de tu personalidad, la anécdotas, tu fecunda obra poética, tus letras del cancionero folclórico pero, por sobre todo, el cariño inalterable que ha dejado tu paso por nuestras vidas. Su esposa Melcy Ocampo, su hijo Felipe Rojas Ocampo, su hermana Emilia, sobrinas Patricia, Vanesa y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, La Bda. al cumplirse seis años de su partida.





MOSCA DE ESPECHE, CARLOTA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. El club de Abuelos y Amigos del Tango "Homero Manzi" participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia vitalicia, gran amiga y representante del club. Elevan oraciones y ruegan cristiana resignación a su flia. y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PACHECO. MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. "Señor recíbela a Moni en tus brazos y dale el descanso eterno". Yaya, Silvina, José María e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Rosa, hijos y demás deudos en este momento de dolor y tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.