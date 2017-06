Fotos "Esa persona merece estar muerta", expresó la madre de la adolescente

"No puedo creer lo que le hizo a mi hija. Esa persona merece estar muerta". Teresa Isabel Barreto llora la pena de haber hallado a su hija, Dalma, sin vida de un tiro y de sentir que todos los sueños hoy se le hacen añicos, escapándoseles entre los dedos.

En diálogo con EL LIBERAL, Teresa desgranó su terrible historia. "Casi dos años atrás perdí a mi esposo, que murió en su trabajo.

Veinte días atrás a un nietito bebé que nació con problemas cardíacos. Y ahora veo la muerte de mi propia hija". Imposible ensayar una palabra de consuelo. ¿Qué sugerir a una mujer, en quien la "vida" parece habérsele empecinado en mostrarle un rostro de desasosiego? "Daniel parecía buenito. Un tiempo ellos se veían a escondidas. Sólo hasta que me enteré. Después, él empezó a llegar más. Trabajaba y parecía un buen chico. Él era o fue el primer novio de mi hija. Ella no salía casi nunca de la casa. Tenía poquitos amigos", subrayó la mujer. En diálogo con EL LIBERAL, Teresa explicó que integra una familia humilde, pero de mucho respeto y principios: "Una casa donde aún se usa el usted o el don". En esas estructuras y convicciones Dalma creció, estudió y proyectaba convertirse en madre, pero sin descuidar el objetivo: formarse para no sufrir apremios económicos y darle a su hija una buena vida. El interrógate lógico es: "¿Usted jamás vio venirse, precipitarse, este final, dado al rechazo de Daniel a la bebé?". Teresa responde con un "no" enfático. "Mi hija me dijo en la madrugada que iría a verlo. La vi salir. Pasaron horas y no pude dormir.

Me inquietaba que no regresara. Cerca de las 5, 6 de la madrugada salí a buscarla. Caminé y fui siguiendo sus huellitas", ahondó. Al llegar a un campo privado llamado Don Juan, la mujer advirtió que los pasos de Dalma se detenían. "Entré y a poco metros vi su cuerpo. La pobrecita estaba muerta". Paralizada, no se atrevió a tocar el cuerpo. Un fino "hilo" rojo de sangre la derrumbó hacia lo más profundo.

Desde ese instante, sus seres queridos intentan rescatarla, pero aún su mente y su corazón parecen no haber hecho "click". Según se supo, el cadáver de la joven será entregado hoy y será velado en una casa parroquial en Las Arenas y después será trasladada al cementerio de Tostado, departamento 9 de Julio, Santa Fe, donde finalmente descansará en paz.