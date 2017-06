La UCR, molesta por no encabezar la lista de Cambiemos

26/06/2017 -

El dirigente del sector alfonsinista de Identidad Radical y uno de los integrantes del secretariado del Comité Cordobés de la UCR, Dante Rossi, que competirá en las Paso dentro del espacio Cambiemos, aseguró que "el radicalismo tenía que encabezar la lista, tenía que llevar el número uno".

El ex legislador, encabeza la lista "Raúl Alfonsín", que competirá ante la alianza Unidad que comanda el diputado nacional Héctor Baldassi (PRO), e integrantes del radicalismo del sector del intendente Ramón Mestre, como Soledad Carrizo, Brenda Áustin y Diego Mestre, todos a diputado nacional. Rossi consideró que la otra "No es tanta lista unidad, porque es la lista del PRO con un solo sector del radicalismo, que es el sector de Mestre. En esa lista no está ni el sector de Negri, ni el de Angeloz, ni el de Aguad, ni el nuestro".