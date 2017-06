La fiesta fue completa con un triunfo

Fotos GOLEADOR. Darío Benedetto fue el autor de los dos goles con los que Boca se despidió del campeonato para festejar a lo grande en su estadio.

Boca Juniors cerró la campaña que ya lo había consagrado campeón con una victoria por 2 a 1 sobre Unión, en una Bombonera que festejó desde mucho antes y hasta mucho después de finalizado el juego. Darío Benedetto afirmó su condición de máximo goleador del torneo con dos nuevas conquistas, que llevaron su registro hasta 21 y el equipo santafesino descontó a través de Brian Blasi. Boca controló el juego con cierta comodidad en los primeros minutos ante un Unión que pobló la cancha de mediocampistas pero que dejó muchos espacios de mitad de cancha hacia su área. A los 11 minutos jugó muy mal con los pies Matías Castro, el balón rebotó en la cabeza de Cristian Pavón y Benedetto, sin marca, en posición adelantada no sancionada, definió de gran manera, eludiendo al arquero con gambeta corta para convertir de derecha desde ángulo muy cerrado. Volvió a llegar el campeón a los 13, con un zurdazo picado por Benedetto que se fue por encima del arco y a los 25, con remate desviado de Pablo Pérez, ingresando por la derecha. Después Boca perdió intensidad y Unión se encontró más con la pelota y con mayores posibilidades de atacar, aunque no tenía claridad y a los esfuerzos de Lucas Gamba, el único delantero definido, les faltaba compañía. Sobre los 32 minutos se produjo un claro penal por mano de Wilmar Barrios, muy extendido y separado del tronco su brazo derecho pero el árbitro Mauro Vigliano, en apariencia, consideró que no había intención. Boca tuvo oportunidad de aumentar a los 40, en un contraataque finalizado con pase de Pavón a Benedetto, que remató muy encimado por Castro, se produjo un rebote en el arquero y la pelota fue a dar al travesaño. En el segundo tiempo, muy temprano, a los 3 minutos, Boca se puso 2-0 con otro gol de Benedetto, al cabo de un nuevo contraataque, muy rápido y preciso, a un toque, bien manejado por Centurión y Pavón. Gol de Blasi Unión descontó diez minutos más tarde con cabezazo de Blasi, fuerte y alto, conectando por el medio un tiro de esquina servido desde la izquierda por Bruno Pitton. Los santafesinos estuvieron cerca del empate con dos remates desde muy lejos ejecutados por Santiago Magallán, en ambos casos apenas por encima del travesaño. Boca pudo haber llegado al tercero con un cabezazo de Benedetto en el travesaño a los 14, un remate de Pablo Pérez que se desvió en Rodrigo Erramuspe y terminó en córner a los 36 y otro de Walter Bou a los 37, que salvó sobre la línea Lucas Pruzzo. En el último segmento el partido quedó en un segundo plano y los hinchas se dedicaron a la celebración, incluso con bengalas que expandieron humo y que en determinado momento obligaron a interrumpir el juego.