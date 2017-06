Nicolás Furtado vuelve a la TV con un look renovado

26/06/2017 -

Primero fue el recluso Diosito en la miniserie "El marginal", luego jugó a ser un bailantero cordobés en "Educando a Nina" y ahora con un peinado bastante particular protagonizará "Fanny, la fan". Nico Furtado soñó desde adolescente con convertirse en actor. Después de estudiar en la capital uruguaya, se vino a Buenos Aires a probar suerte. Conoció rápidamente al actor Sebastián Estevanez y consiguió su primer papel. Pasó poco tiempo, pero ya está preparado para ponerse el traje de protagonista. "Cuando me lo propusieron lo primero que les consulté era si estaban seguros de que fuera yo, me dijeron que sí, entonces seguí adelante", contó entre risas.

Y adelantó cómo será su personaje: "Soy el camarógrafo de la novela de la cual Fanny (Agustina Cherri) es fan. Se llama Pedro, es hombre muy tranquilo, padre soltero y tiene una banda de rock. Los técnicos suelen ser relajados y tener un hobby vinculado a la música o la imagen por fuera de la TV", dijo.

El look bastante hippie de su personaje fue idea de Sebastián Ortega: "Tengo rastas y no es muy cómodo para dormir. Me hago una especie de rodete y cuandome ducho tengo que lavar las rastas con un jabón especial".