"Fanny" hará el esfuerzo por recuperar el rating

26/06/2017 -

Trabajó veinte años ininterrumpidos en televisión. Conoció los extintos 50 puntos de rating de "¡Grande, pa!" y ganó muchísima popularidad con el fenómeno infantil de "Chiquititas", bajo la órbita de Cris Morena, que le valió su primer y único Martín Fierro, con 12 años. Empezó a los seis y paró a los 26 años por la llegada de sus dos hijos, Muna (8) y Nilo (5), fruto de su relación con el actor Gasón Pauls. Hoy, a las 21.15, Agustina Cherri (34) se enfrentará a un nuevo desafío, siendo "Fanny, la fan", producto de Underground para Telefé, por lo que en Santiago del Estero se verá por la pantalla de Canal 7.

Al igual que su personaje, Agustina creció mirando televisión, aunque con diferencias..

"Yo arranqué porque era fanática del programa de Flavia Palmiero, había algo de idolatría y fanatismo que hizo que le rogara a mi mamá para que me llevara a un casting donde buscaban a una nena de 10 años y no una de 6, como los que tenía en ese momento. Y logré que me llevara porque mi prima Daniela tenía 10 y de paso yo conocía a Flavia (Flavia tomaba el casting en persona). Y en ese sentido sí hay conexión, en la búsqueda del sueño, un programa que te llene tanto, te dé tantas cosas y logre tanto fanatismo, de esperar que llegue la hora para verlo. Hay identificaciones.", contó Cherri.

Y agregó: "Fanny se siente responsable de cumplir su rol de presidenta de una telenovela y decide hacer algo para salvarla porque corre riesgo de que la saquen del aire. Fanny, por primera vez en su vida, en vez de estar frente a la tele, estará dentro de ella".

Con la llega de "Fanny, la fan" a Telefé, el rating también cobrará protagonismo, ya que el canal espera poder hacerle frente a la exitosa ficción "Las Estrellas" de Canal 13.

"Me encanta que les vaya bien a "Las Estrellas", que les vaya mal a ellos sería un mal augurio para nosotros. Que les vaya bien significa que la ficción argentina todavía está viva y dice que el público quiere ver novelas, comedias argentinas. Siento que nosotros hacemos un programa completamente distinto al que hacen ellos, por lo cual siento que hay público para las dos, podría irnos bien a las dos tiras", adelantó.