Cherri ve a su hija Muna trabajando en TV en el futuro

26/06/2017 -

Para Agustina Cherri, la televisión tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. Y lo dijo clarito: "Yo me crié haciendo televisión y me perdí muchas cosas que hacen las nenas que no trabajan en esto. Pero la verdad es que si pudiera volver a elegir, elegiría lo mismo. Lo que sí, son muy importantes los amigos que te rodean y la familia porque, como le pasa a Fanny, por momentos se te mezcla un poco la ficción y la realidad. En mi caso, mis amigos y mis familiares siempre estuvieron muy atentos a hacerme diferenciar qué era parte de la realidad y qué no".

Cuando le preguntaron si le gustaría que sus hijos tuvieran ganas de trabajar en la tele, Cherri explicó: "Al más chico no le interesa para nada. Pero a mi hija Muna le encanta. Por ahora conseguimos que canalice esas ganas en prepararse: estudia comedia musical, piano, canta increíble. Si más adelante es lo que le gusta, oportunidades no le van a faltar. La verdad es que la televisión de estos días no es la misma que cuando yo empecé. Además mis viejos no eran conocidos y en el caso de ella es distinto".

Pero confesó que Muna no piensa como ella: "Si fuera por ella querría empezar a trabajar mañana. Pero por ahora me tiene que hacer caso y yo, explicarle lo mejor que pueda mis razones".