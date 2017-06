El "Mono" de Kapanga habló de Andrea Rincón

26/06/2017 -

A ocho meses de que se termine su relación de más de 20 años de amor con Carla, mujer con la que tiene un hijo, el Mono, de Kapanga, le puso el pecho a la situación y habló a corazón abierto de su paso por los Martín Fierro y de su incipiente noviazgo con Andrea Rincón.

Sobre su concurrencia a la gala de Aptra, el líder de Kapanga expresó: "Fue una locura. Yo no estoy acostumbrado a ese medio. Todo fue muy rápido, muchos nervios, tensión, y todavía no sé cómo hice para estar ahí. No vi "La Leona". No miro tele. Para mí eso era fantasía. Era meterme en un lado que no me pertenece. Pero si la persona que me está acompañando me necesita, yo estoy ahí", dijo en el programa de Catalulina Dlugi, por "La Once Diez". Luego, sobre el beso en público que confirmó la relación, agregó: "No fue premeditado. No era algo que se venía hablando, y que se hable de mi vida, que se metan en mis calzoncillos, no me gusta mucho. Vengo de una relación de muchos años, tengo un hijo de 15 años. Me separé en noviembre pasado, es algo reciente. Hoy Andrea es mi compañera y yo estoy al lado", dijo el "Mono", cuidando sus palabras.

Transitando con novedad los primeros meses de relación y exposición mediática, el "Mono" habló de lo que siente por Andrea y de lo que fue su lucha contra las adicciones: "A mí ella me da mucha ternura. Desde antes de conocerla me daba ternura. Yo también tengo un pasado picante, difícil. Pero yo hace 24 años que lo superé, ella hace menos de 10 meses que está aprendiendo a estar sobria y no sabe cómo manejarse porque es algo nuevo y sus emociones están a flor de piel. A veces ella no asimila que está en una etapa nueva, que esto le cambia la vida, que es lo que soñó siempre. Y me dan ganas de acompañarla, de que le vaya bien", dijo. Y Catalina Dlugi le pidió que ahonde en ese sentimiento de ternura que le inspira la actriz.

"Yo le tenía cariño antes de conocerla y ahora que la conozco le tengo mucho más cariño. Estamos empezando algo que está bueno. Para los dos es algo nuevo. Nunca imaginé que me iba a pasar en la vida. Yo tenía la vida armada y de un día para el otro se me cayeron todos los muebles. Y tuve que empezar a rehacer mi vida, con una expareja, con un hijo y ahora con una nueva compañera", reflexionó sobre su cambio de vida.

Por último, el "Mono" reveló cómo nació la relación con Rincón: "Cuando salió una foto de que estábamos juntos para mí fue un impacto. No lo sabía nadie, ni mis compañeros de grupo sabían que estaba empezando una relación. Nos robaron una foto de un show. Ella vino a verme. Y por esa foto nos empezamos a conocer. ‘¿Qué hacemos?’, ‘Nos llevamos bien’. ‘Y bueno, conozcámonos’... Yo quiero que los dos sonriamos. Ella tuvo mucho sufrimiento, dolor, y ahora viene lo mejor. Ella se preparó para esto. Dejó el perfil de mostrar el culo, las tetas, de que sea su cuerpo el que vende, porque ella soñaba con ser actriz... Y a mí me parece bárbaro este nuevo perfil", finalizó el cantante, sin rodeos y con claridad.