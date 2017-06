Rocío Oliva: "Con Diego estamos cada uno por su lado"

26/06/2017 -

Los rumores sobre una fuerte crisis entre Diego Maradona (56) y Rocío Oliva (26) se confirmaron luego de que el Diez diera detalles sobre su situación sentimental actual: "Estoy solo", expresó en una nota que brindó para TyC Sports. Pero ahora, quien habló fue la joven futbolista.

"Estamos cada uno por su lado, pero bien, tranquila. Todo bien", remarcó, en una nota para un programa de Canal 9. Luego, al ser indagada sobre una posible reconciliación a futuro, sentenció: "No, yo creo que así estoy bien y él también está bien, seguramente. Vamos a ver cómo sigue esto, nunca se sabe... pero lo importante es la tranquilidad".

Por último, Rocío dio detalles de la distancia que marcó con su -ahora- expareja: "Seguimos hablando, pero hace 2 ó 3 días que yo no le respondo, pero ahí estamos. El diálogo es de primera. Malos términos no hay. Siempre estuvo todo bien, no puedo decir nada sobre eso. Todo bien", cerró.

Este año Rocío iba a participar del certamen de baile de "ShowMatch", pero el exastro de fútbol no se lo permitió. Pero con este distanciamiento, ahora, todo puede suceder.