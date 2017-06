Mirtha protagonizó un blooper en su programa

Fotos "La Chiqui" dijo que su nieto tuvo tantas novias que tiene que aprenderse el nombre de la actual, Luciana Pedraza.

26/06/2017 -

Mirtha Legrand agradeció su premio Martín Fierro de Brillantes, y mientras mencionaba a quienes la acompañaron durante la ceremonia, protagonizó un incómodo momento cuando se olvidó el nombre de Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale. "La novia de Nacho.... eh... recuérdenme el apellido...¡Pedraza!", le soplaron sus asistentes, detrás de cámara. Pero la Chiqui la embarró más todavía. "¿Liliana, no? Ah no, ¡Luciana, Luciana! Ha tenido tantas novias, chicos, tengo que aprender. Me había aprendido el nombre de la otra... disculpen. Pero está muy enamorado me parece", cerró Mirtha, entre risas.