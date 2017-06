Fotos Teresa Barreto: "Yo me arrimé y vi que lo que tenía era un tiro".

26/06/2017 -

Visiblemente desconsolada, Teresa, madre de la menor asesinada, recibió a Canal 7 y contó cómo vivió su hija las últimas horas antes de que ella la encontrara con un disparo en la nuca en un maizal, a solo 500 metros de su vivienda.

"Se bañó, comió y se acostó. Como a la una se levantó y caminaba de un lado al otro; andaba muy molesta. Le pregunté si le dolía algo y me dice 'no, estoy bien'. Al rato, viene y me dice 'me voy hasta la casa de la Marcia (la otra hija de Teresa), ahí está Daniel (el ex novio)".

La madre, ya sospechaba del sujeto debido a que el mismo primero le había pedido a Dalma que abortara (razón por la que pelearon y por la que estaban distanciados), y luego habría prometido comprarle cosas para la nena y ayudarla.

"Primero venía (a la casa) y después cuando quedó embarazada quería que aborte. Siempre le mandaba mensajes y le decía que iba a traer cosas y lo único que trajo fueron mil pesos y después de la ecografía dijo que le iba a comprar todas las cosas para la nena", manifestó la mujer.

"Salió dos menos cuarto; me levanté y la miré por la ventana. Qué me iba a imaginar lo que iba a pasar después", contó resignada.

Tras su partida, Teresa no quedó tranquila. Conforme pasaron las horas y al no contestar las llamadas, la mujer junto a su otra hija y su yerno salieron a buscarla.

"A las cinco y después de no contestar el teléfono ni los mensajes, salimos a buscarla. Llegamos hasta la entrada a la desmontadora y encontramos rastros de ella. Seguimos alumbrando con los teléfonos. Entramos los tres juntos y ella estaba muerta. Yo me arrimé y vi que lo que tenía, era un tiro. Estaba oscuro pero yo la vi bien a ella", concluyó con resignación la mujer.