CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Junio 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:25 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

00.30 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

22.15 OJOS DE VIDEOTAPE

23.00 BALAS PERDIDAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FORUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: NICOLAS AVELLANEDA VS. RED STAR (FEMENINO)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.26 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.38 JUEGO DE GEMELAS

10.14 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA

11.53 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

14.10 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

16.48 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

19.28 POSEÍDOS

22.00 CONSTANTINE


TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 4)

08.04 EL FANÁTICO

10.10 BERNARDO Y BIANCA

11.40 ALF (TEMPORADA 4)

12.06 GATTACA

14.02 PESCADOR DE ILUSIONES

16.31 EN LA LÍNEA DE FUEGO

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF (TEMPORADA 2)

20.08 CASADOS CON HIJOS

20.34 LA NIÑERA

21.00 LA HIJA DEL GENERAL

23.14 LA PANTERA ROSA

23.44 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES


TNT

06.15 CAMINO A LA GLORIA

09.13 SUEÑOS DE AMOR

11.05 MARCIANOS AL ATAQUE

13.00 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

16.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

17.57 NOSOTROS LOS NOBLES

20.05 CELULAR

22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

00.10 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.10 TIERRA DE LOS MUERTOS


SPACE

06.55 EL FORASTERO

08.44 TERRENO SALVAJE

10.42 CIUDAD EN LLAMAS

12.27 DURO DE MATAR, LA VENGANZA

14.54 IDENTIDAD DESCONOCIDA

17.06 MUNDO SURREAL

19.19 J. EDGAR

22.00 LA VENGANZA DEL HOMBRE MUERTO


CINECANAL

09.00 A KIND OF MAGIC

10.40 UN FANTASMA FASTIDIOSO

12.40 INSPECTOR LARRY

14.25 NO STRANGER THAN LOVE

16.05 SIEMPRE EL MISMO DÍA

18.05 27 BODAS

20.05 LAGGIES

22.00 99 CASAS


SONY

06.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

08.00 SEINFELD

10.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

14.00 BLACK-ISH

15.00 THE CATCH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

20.30 BLACK-ISH

21.00 THE CATCH

22.00 THE CATCH

23.00 THE CATCH

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA 353)

+HOY, A LAS 22, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “GET OUT”.

ROCA PUB

(ROCA Y URQUIZA)

+MIÉRCOLES 28, PEÑA DE CULTO CON LISANDRO PAZ.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 29, A LAS 22.30, ADRIÁN SOTELO OFRECERÁ UN TRIBUTO A ABEL PINTOS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 29, EN LA SALA GERARDO ZAMORA, MARIANA QUAINELLE OFRECERÁ UN CONCIERTO.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.

KALÚ

(AUTOPISTA)

+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA DE MARCELO TOLEDO, CON LA PRESENCIA DE “LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS”.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151)

+VIERNES 30, A LAS 22.30, PLANEADOR V OFRECERÁ UN HOMENAJE A CERATI.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 7 DE JULIO, A LAS 22, SEGUNDO ENCUENTRO DE MILONGA.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 28/06 -16:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL -28/06-19:20 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 28/06-21/06- 22:00 (Subt)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 28/06-17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HOY AL 28/06-16:20 (Cast)

SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D):

COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)

HOY - AL 28-06-18:10 (Cast)

BAY WATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 28/06- 20:10 (cast ) 22:35 (Subt)

TODO TODO (2D):

DRAMA (ATP)

HOY AL -28/06- 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

UN DON EXCEPCIONAL (2D):

DRAMA (+ 13 años)

HOY AL 28/06- 20:25 (Cast) 22:35 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 28/06-16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años) HOY AL -28/06- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) .

HÍPER LIBERTAD

BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 18:10 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 -19:40- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO

SUBTITULADA 2D 20:30 - 22:50-(TODOS LOS DIAS)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

 
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