CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Junio 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:25 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 FANNY LA FAN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
00.30 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
22.15 OJOS DE VIDEOTAPE
23.00 BALAS PERDIDAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FORUM
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14: NICOLAS AVELLANEDA VS. RED STAR (FEMENINO)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.26 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.38 JUEGO DE GEMELAS
10.14 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA
11.53 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
14.10 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
16.48 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
19.28 POSEÍDOS
22.00 CONSTANTINE
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 4)
08.04 EL FANÁTICO
10.10 BERNARDO Y BIANCA
11.40 ALF (TEMPORADA 4)
12.06 GATTACA
14.02 PESCADOR DE ILUSIONES
16.31 EN LA LÍNEA DE FUEGO
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF (TEMPORADA 2)
20.08 CASADOS CON HIJOS
20.34 LA NIÑERA
21.00 LA HIJA DEL GENERAL
23.14 LA PANTERA ROSA
23.44 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
TNT
06.15 CAMINO A LA GLORIA
09.13 SUEÑOS DE AMOR
11.05 MARCIANOS AL ATAQUE
13.00 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
16.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
17.57 NOSOTROS LOS NOBLES
20.05 CELULAR
22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
00.10 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
01.10 TIERRA DE LOS MUERTOS
SPACE
06.55 EL FORASTERO
08.44 TERRENO SALVAJE
10.42 CIUDAD EN LLAMAS
12.27 DURO DE MATAR, LA VENGANZA
14.54 IDENTIDAD DESCONOCIDA
17.06 MUNDO SURREAL
19.19 J. EDGAR
22.00 LA VENGANZA DEL HOMBRE MUERTO
CINECANAL
09.00 A KIND OF MAGIC
10.40 UN FANTASMA FASTIDIOSO
12.40 INSPECTOR LARRY
14.25 NO STRANGER THAN LOVE
16.05 SIEMPRE EL MISMO DÍA
18.05 27 BODAS
20.05 LAGGIES
22.00 99 CASAS
SONY
06.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
08.00 SEINFELD
10.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
13.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
14.00 BLACK-ISH
15.00 THE CATCH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
20.30 BLACK-ISH
21.00 THE CATCH
22.00 THE CATCH
23.00 THE CATCH
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(AVDA. ROCA 353)
+HOY, A LAS 22, SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA “GET OUT”.
ROCA PUB
(ROCA Y URQUIZA)
+MIÉRCOLES 28, PEÑA DE CULTO CON LISANDRO PAZ.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 29, A LAS 22.30, ADRIÁN SOTELO OFRECERÁ UN TRIBUTO A ABEL PINTOS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 29, EN LA SALA GERARDO ZAMORA, MARIANA QUAINELLE OFRECERÁ UN CONCIERTO.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKLY & HYDE”.
KALÚ
(AUTOPISTA)
+VIERNES 30, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA DE MARCELO TOLEDO, CON LA PRESENCIA DE “LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS”.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151)
+VIERNES 30, A LAS 22.30, PLANEADOR V OFRECERÁ UN HOMENAJE A CERATI.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 7 DE JULIO, A LAS 22, SEGUNDO ENCUENTRO DE MILONGA.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 28/06 -16:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL -28/06-19:20 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 28/06-21/06- 22:00 (Subt)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 28/06-17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HOY AL 28/06-16:20 (Cast)
SÓLO SE VIVE UNA VEZ (2D):
COMEDIA, ACCIÓN, AVENTURA (+ 13 años)
HOY - AL 28-06-18:10 (Cast)
BAY WATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 28/06- 20:10 (cast ) 22:35 (Subt)
TODO TODO (2D):
DRAMA (ATP)
HOY AL -28/06- 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
UN DON EXCEPCIONAL (2D):
DRAMA (+ 13 años)
HOY AL 28/06- 20:25 (Cast) 22:35 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 28/06-16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años) HOY AL -28/06- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt) .
HÍPER LIBERTAD
BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 18:10 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
LA MOMIA APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 -19:40- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN DON EXCEPCIONAL APTA 13 AÑOS CON RESERVA ESTRENO
SUBTITULADA 2D 20:30 - 22:50-(TODOS LOS DIAS)
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60