FÚNEBRES | 27 de Junio de 2017

Hoy 22:47 - FALLECIMIENTOS





- Carlos Alberto Cuello

- Francisca Edita Jugo

- Jorge Isaac Acosta

- Néstor Delfirio López

- Nilda Susana Romero (La Banda)

- Francisca Antonia Gutiérrez

- Palmira Elena Teresa de Arzuaga de Billaud

- Francisca Adelina Cruz (La Banda)

- Juan Suárez (Dpto. Silípica)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sus hijos Mirta, Roxana, Jorge Acosta, h. pol., nietos, nietos pol., bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín de Sol a las 9, casa de duelo sala 3 P. L. Gallo 330. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Padre querido fuiste nuestra guía, nuestro sostén hasta el último día de tu vida, gracias por tanto amor incondicional, serás nuestra estrella que brillará para siempre en el Cielo. Sus hijos Mirta, Roxana, Jorge y Martín con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Elsa Estela Daher y sus hijos participan el fallecimiento del padre de su amiga Mirta, acompañan a toda la familia y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. La comisión directiva de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (A.S.E.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Roxana Cecilia Acosta. Se ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. La comisión directiva de la Asociación Sindical de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Roxana Cecilia Acosta. Se ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Los integrantes del CUC del Poder Judicial: Graciela Neirot, Josefina Filippi, Valeria Villavicencio, Nico Mendoza, Pablo Luna, José Leal, Dolores Posse, Mariana Juárez Carol, Pamela Epstein, Pachi Soria y Fernando Bellido acompañan con dolor a su compañero y amigo Martín. Ruegan una oración en su memoria.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Los compañeros de Roxana Cecilia Acosta de la Defensoría; Lastenia, Paola, Susana, Gunci, Marcelo, y Omar, participan con dolor el fallecimiento de su padre y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Señor, dale el descanso eterno". Sus sobrinos Pablo Muratore, María Rosa Muratore, Ángela Muratore, Josefa Muratore y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel y Lucciana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruega una oración en su memoria.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Guillermo Carrasco Liendo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Marylin y Alejandra. Ruega oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos y flias. participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida Dra. Roxana. Rogamos al Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus amigos y vecinos Constantino Gómez Montero, sus hijos Mariano, Silvia (a), Anita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus compañeros de Asesoría Jurídica M. D.S. Dres. Mariana Mulki, Mauricio Rojas Anzani y Daniela Suárez, Administrativas: Liliana Orieta y Fernanda Atia participan y acompañan en este difícil momento a su hijo Dr. Alfonzo Curet y flia. el fallecimiento de su Sra. madre y ruegan una oración en su memoria.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Las compañeras de su hija Dra. Alejandra Fili, del Servicio de Salud Mental del Hospital Independencia: Dra. Teresa Sánchez Cantero, Lic. Elena Cianferoni, Dra. Andrea Arce, Dra. Patricia Martínez, Lic. Claudia Brizuela, Lic. Natalia Narváez, Lic. Florencia Boucar, Lic. Anabel Sayago, Lic. Gabriela Díaz Floco, secretarias Graciela Cáceres, Elizabeth Cano y personal de enfermería y maestranza participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. El Dr. Jorge Francisco Bosco y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Pichu Salomón y sus hijos Jimena y Alvaro Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando su eterno descanso y paz y resignacion para su familia.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Raúl Jimenez y familia participan con dolor su fallecimiento. Que el Señor le de el descanso eterno.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Marcos Dominguez y Guegui Miguel y familia participan con dolor su fallecimiento. Que el Señor le de el descanso eterno.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. Ana María Curro de Estofán y familia acompañan a su hijo y familia en tan doloroso momento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Su prima Dra. María Mercedes Paz y flia. particiopan con tristeza el fallecimiento de Pilar y elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Negro Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una pronta resignación a Don Toti, Fernando y Alfonso. Elevan una oración en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Luis Roberto Antonio Juárez Quiroga y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Fernando y Alfonso, ruegan una oración en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Despiden a la amiga, a la militante y mujer política, que más allá del presente, la historia de la U.C.R. tiene el deberde no olvidar.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Pilar, fuiste una gran persona y amiga, te llevaremos siempre en nuestro recuerdo. Lía Valdini Rentería y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento; Martha R. de Zobich acompañan con gran dolor a Toti, Fernando y Alfonzo y flia. en tan doloroso trance.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Leandro Antonio Taboada y María Inés de Gorostiza y familia participan con pesar fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. María Beatriz Castro, José Ramón Blanco y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Acompañamos con todo cariño a su esposo Toti y flia. en estos momentos tan dolorosos. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Mario Pericás, su esposa Norma Marinucci junto a sus hijos participan y despiden con mucho dolor a Pilar. Elevan oraciones en su querida memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Irene Beatriz Cerro de Viaña e hijas y Adriana Cerro de Rentería la despiden con profunda tristeza y mucho cariño.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Mario Palavecino, Ana María Diaz, sus hijos Mariana, Mario, Marcela, Santiago, Marcelo Garay, Jason y Jackson Brown participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Pilarita nunca te olivaremos. Silvia Ferreyra de Wede y Aurora Beatriz Ferreyra de Ávido participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su amiga Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, hijos Teresita Rosariom, Jorge Manuel, Raúl Alberto y Manuel Alfonso y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la amiga Pilar y pinde oraciones por su descanso eterno.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Ing. Fernando Filippa en su carácter de presidente y demás miembros de la Honorable Comisión Directiva del Jockey Club de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la esposa del Sr. Aníbal Curet, socio Vitalicio y miembro de comisiones directivas de la institución. Acompañan a sus familiares y amigos en tan difícil momento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo hijos y demás familiares en tan triste momento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Carlos A. Cáceres Rojas y sus hijos Carlos, María Josefina, Eugenio, Francisco, María Elvira y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria, acompañando a su esposo y sus hijos.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano y flia,. participan con dolor su fallecimiento y formulamos y rogamos oraciones en su querida memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Ernesto A. J. Vital participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima "Pilar", con quién desde niños estuvimos unidos por el cariño que supimos recibir de nuestros ascendientes. Con este sentimiento de pesar, con oraciones rogamos que Nuestro Señor la tenga en su Santa Gloria, y con cariño acompañamos a su esposo y a sus hijos en estos difíciles momentos. Lo deseamos toda la familia Vital Ugozzoli.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges y flia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Florencia Castro Arce y sus hijos Matías, Leticia, Federico y Milagros lamentan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar, sus hijos Dalila, Leandro, Luis y Lino y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Toti e hijos.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Dolly Santillán y Horacio Montenegro y familia participan su fallecimiento y acompañan a Toti e hijos en estos momentos de dolor con afecto elevando plegarias en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sus primos políticos Juan Cantos Paz y Cristina Arjona, sobrinos Mariela y Manuel, Andrea y Pablo, Agustín y Joana, Ignacio y Camila y Benjamin Paz, con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Adolfo Juárez Villegas, sus hijas Marta, María de los Ángeles, Paula, Florencia y sus nietos Faustina, Ernestito y María Luisa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la consuegra de Silvia y la acompañan en estos tristes momentos rogando por su eterno descanso.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Adita Flores, Olga Nazario y Kita Soriano participan el fallecimiento de la mamá de Alfonso y Elke y consuegra de Silvia. Los acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia participan su fallecimiento. Acompaña a la familia en estos momentos.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Victor Alegre, Marta Aída Viaña y sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José Alegre Viaña y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su alma.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan con oraciones a Toti, hijos, nietos y demás familiares. ¡Que descanse en paz!

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Amado padre, que Dios te reciba en la gloria y brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos con toda el alma. Sus hijas Paula y Laura, hijo político Pablo, nietos Pablo, Tomás, Máximo, Evangelina y Catalino. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los directivos y todo el personal del Hospital Neumonología "Dr. Gumersindo Sayago", participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruega una oración en su memoria.

CUELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Ramonita Sánchez de Caumo y Yolanda Sánchez participan con dolor su fallecimiento y acompañan ante irreparable pérdida a su apreciada hija Lic. Paula Cuello y flia. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hijo Luis Vicente Billaud y su nieto Luis Augusto Billaud, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hijo Luis, su nieto Luis Augusto y demás fliares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cementerio La Piedad, casa de duelo sala 2 Vip. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hermana Raquel que nunca te olvidará y sus hijos Alejandro, José, Carlos, Teresita, María Mercedes y Ramón se despiden hasta pronto de la querida e inolvidable tía Bocha. Rogamos oraciones por la paz de su alma.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sus sobrinos Alejandro Ferreiro y Elina Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin Ferreiro participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su sobrino Enrique José Billaud, Carolina Traine y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su sobrino Carlos G. Ferreiro, Susana Achával y sus hijos Federico y Matías, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su sobrino Ramón Ferreiro, su esposa Adriana Jiménez Fazzio y sus hijos Rosario, Facundo y Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Antonio Castiglione, Martha Rojas de Castiglione, sus hijos María Cecilia, Blanca Inés, Enrique Bonacina, Martha Susana y Robert Guitteau; Antonio Enrique y Deborah Mikkelsen Loth y sus respectivas familias, despiden con dolor a la querida Bocha, amiga de tantos años. Ruegan por su eterno descanso.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Lito Nazario despide con profundo dolor a su querida maestra de 6to. Grado. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Santiago Olmedo, María Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Juan Carlos Alcorta y sus hijos, Juan Carlos y Marisa Luisa Olmedo, Marcelo y María Silvi Chein, Rafael y Marcela Mansilla y sus nietas, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Elena Vera de Durán y sus hijos Elena y Alejandro Ferreiro, Francisco y María Dolores Araujo y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Hugo A. Castro, Telma E. Bucci de Castro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. José Roque Ferreiro y Elizabeth Castro, sus hijos José Augusto, María Fernanda, Ines, Miguel, Alejandra y Arístides y nietos Juan Manuel y Clemente, participan con dolor su partida al reino de los Cielos de la querida tía Bocha.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Rodolfo Scarazzini y sus hijos María Laura, Maximiliano y Virginia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Lucho en tan difíciles circunstancias. Rogamos una oración en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Marilín Cisneros y sus hijas Marta, María de los Ángeles, Paula, Florencia y sus nietos Faustina, Ernestito y María Luisa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Adolfo Juárez Villegas y sus hijas Marta, María de los Ángeles, Paula, Florencia y sus nietos Faustina, Ernestito y María Luisa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. María Silvia de Arzuaga de Zaccheo, sus hijos Augusto y Marcela, Gabriela y Esteban, Mariana y Julio, María Eugenia y Juan Pablo, Pablo y Florencia y nietos despiden a Bochita con dolor y mucho amor. Ruegan oraciones en su nombre.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Marcelo Alcorta y flia., participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Javier Viaña, Mercedes Ferreiro, sus hijos Mercedes y Carlos, Javier, Rodrigo y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Stella Maris Reynoso, Rubén Basbús y sus hijos Maria de los Ángeles, Fernanda y Antonio, Laura y Hugo y sus nietos. participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Luis Augusto. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Susana Traine de Arzuaga, sus hijos Remigio de Arzuaga, Susana de Arzuaga y Joaquin Roger y sus nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Lía Valdini Rentería de Sarmiento y Mariano Sarmiento acompañan a su esposa Teresita y familia la partida al Cielo de Aliquín. Dios lo tenga a su lado y de resignación cristiana a su familia.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Raúl Espeche, su esposa Maria Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Mario Feijóo y flia. Raúl a. Feijóo y flia participan con dolor el fallecimiento del querido primo.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges, sus hijos y sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento de Alico, acompañando a su querida familia en este doloroso momento.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia con profundo cariño.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Gustavo Adolfo Montenegri y Emma Lucía Ruiiz acompañan con dolor a su amiga y cuñada Elvira. Rogamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hijo de corazón Matías, sus amigas Neli, Zulema, José part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de su Sra. esposa Sara Ugozzoli, sus hijos, Cecilia, Eugenia, Ernesto (Pipi), Mariano y María Guadalupe González Ávalos participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro estimado vecino Enrique, y acompañan a su Sra. esposa y a sus hijos con oraciones en estos momento de dolor.

IBÁÑEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Su sobrino Bettina, Marcelo, Teresita, Susana, Ariel, Daniel, Francisco, Carolina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Recordándote con inmenso cariño tus hermanos: Betty, Amalia, Silvia, Pedro, Mercedes, su hermana políticas Elsa y sus respectivas familias, participan con gran dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Su esposo, hijos Nancy, Daniel, Evelyn, sus nietos Sol y Tomás, hermanas, hermanos, cuñados, hija política Marcela y sus seres más queridos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Lic. Analía Valentini, personal y los Referentes INFD de la Dirección de Nivel Superior, lamentan su fallecimiento y acompañan a Yoli y toda su familia con profundo afecto.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. Querida ex-compañera: por todos los momentos inolvidables compartidos, tu luz quedará en nuestro recuerdo para siempre. Sus ex-compañeras de la Escuela Centenario, promoción 1.959, participan con dolor su fallecimiento: María Teresa Ponce Matilde Bretilot, Ilda Capchey, Pochi, Domínguez. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, NÉSTOR DELFIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su esposa Selva, sus hijos Blanca, Muñe, Marina, Tere, Bety, Ele, Martín, Quincho, Rosy, Walter, Dany; hijos pol., nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Lomas Grandes a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Compañeros de trabajo de sus hijos Virginia y Martín del Dpto de Ing. Brutos: Gloria de Barraza, Nilda Brizuela, Claudia Rios, Lolita Coronel, Francisco Flores, Susana Platas, Paula Roldán, Nidia Moreno, Luis Casares, Natalia Baigorri, Enrique Rivero, Facundo Paz, Javier Ortega, Roxana Carabajal, Victoria Fiad, Vanesa Sánchez, Nancy Bravo, Alejandra Tenreyro.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Emilse Suasnábar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo Benavente y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la esposa de Coco Collado con gran sentimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Acompañamos en esta angustia a nuestro querido amigo Coco, a sus hijos y nietos por la desaparición física de Lucía, quien dio testimonios valederos de la vida y virtudes inolvidables. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia elevan oraciones en su querida memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Socios y personal del Hotel Libertador participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Elena Yoles y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa de su querido amigo Coco y lo acompañan con sus oraciones.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. July Abdala participa su fallecimiento y acompaña al querido Coco e hijos en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Pedro Mulki y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Coco Collado.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Miguel Ángel Rodríguez, Cristina, Sergio, Frediani y personal de Agencia La Galera acompañan con profundo dolor a Coco. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Roberto y Ricardo Molinari participan el fallecimiento de la Sra. de su amigo Coco, rogando una oración en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Marcela Nelson, Raquel Argañaraz junto a sus hijos Natalia, Evelin, Marcelito, Raquelita, Cristhian participan sentidamente su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su amigo Coco, sus hijos y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus vecinos; Ignacio Zambón y Sra., sus hijos Fernando, Mariela y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Beba de Gubaira, sus hijos José Eduardo y flia., Maria Mercedes y flia., Fernando y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Alberto Varas y familia participa con profundo dolor su partida al reino celestial, rogando a Dios nuestro Señor, le conceda el descanso eterno y haga brillar para ella la luz que no tiene fin. Saluda con gran cariño y afecto a su amigo Coco, su compadre Pancho y sus respectivas familias. Pide a Dios les conceda fortaleza para superar este difícil trance ocasionado por tan irreparable pérdida y que la paz y la tranquilidad regresen a sus hogares en forma de verdadera y cristiana resignación.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan el fallecimiento de la esposa del estimado Coco.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los socios y demás integrantes del Estudio Jurídico Silva, participan el fallecimiento de Lucy y acompañan al querido Coco y flia., en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su matriculado contador, Ricardo Julio Dalale. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del contador, Ricardo Julio Dalale. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del colega, contador Ricardo Julio Dalale. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NASSIF DE DALALE, ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Dr. Herrero Raúl, Dra. Adriana Güino acompañan profundamente a la familia Dalale por el fallecimiento de la mamá del amigo José y sus hermanos Ricardo y Margarita. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña al C.P.N. Ricardo Dalale en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

OROSCO, JOSÉ GENIVERO - CARABAJAL DE OROSCO, NORMA ELIZA (q.e.p.d) Fallecieron trágicamente el 24/6/17|. Tan bellas personas que compartieron toda una vida, no podían emprender este viaje de otra manera. Dios se los llevó, tal vez como ellos querían, "juntos para siempre". En tan difícil momento acompañamos a su hija Claudia Anahí y flia, rogando a nuestro Señor les conceda una cristiana resignación. Pedro Castaño. Teresita Gubaira y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PONCE, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Teresa Silvero, José Dorado y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Manuel. Elevan oraciones en memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus compañeros de trabajo del Dpto. de Lotería: Laura, Daniela, Mariza, Walter, Romina, Pedro, Diego C., María Elena, Titi y Diego L. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Señor Hugo, llevamos en nuestra memoria cada momento compartido. Estamos agradecidos por su simpatía, respeto y humildad que en vida nos demostró y seguro que seguirá iluminando el camino de todos nosotros hacia lo mejor de nuestras vidas. Los vecinos del edificio Manzur, Ramonita Sánchez de Caumo, Leda Jozami, Marta de Orofino, María Eugenia Tahuil, Gabriela Silvenses y Roxana Castelli y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y expresan su más sentido pésame a su estimado padre don Pedro Zalazar y querido hijo Cristian. Elevan oración en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Descansa en paz junto al Señor allí donde no existe la pena ni el dolor. Yolanda Bucci, María Rosa Juárez y Rufino Ruiz participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Ya está ante Ti, Señor recíbelo en tu reino. Mario Ricardo Carola, su madre Lylia Reynoso de Carola y flia comparten el dolor de la flia Zalazar por la partida del estimado Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los compañeros y amigos del Departamento de Seguridad de la Caja Social: Juan Carlos Silva y Martín Hernán Diaz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Sus ex compañeras de la Caja Popular: Luisa Astún de Marañón, Olga Chemes de Llinás, Rosita Orieta de Leiva y Silvia Budán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa y a sus hijos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Los compañeros de La Caja Social sucursal La Banda: Carlos E. Piña, Javier Figueroa, María B. Castagna, Vanesa Navarrete, Lucas Herrera, Mario quinteros, Susana Roldan, Carlos Coronel, Rubio José María y Robles Sergio, acompañan con profundo dolor a su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CARDOZO, CARLOS ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. Nino: "cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo". Tus amigos de siempre Prof. Hector Bustamante, su esposa Lic. Cristi Soria, sus hijos Cachito y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios le de el eterno descanso.

CORONEL, ELSA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/10|. Sus hermanos Nely y Chochi y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse 7 años de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

DÍAZ GALLARDO, JUAN CARLOS (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/17|. Hoy ya 30 días de tu partida al reino celestial. Tenemos la tranquilidad de que estás muy bien y descansando como lo merecías. Tu esposa, hijos y nietos te recordaremos una vez más en la misa de las 20 hs en Pquia, Santa Rita del Bº Jorge Newbery y rogaremos por una feliz resurrección.

FONTI, BERNARDO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Papi, ya estás junto al Padre, descansa en paz. Al cumplirse un año de tu fallecimiento rogaremos por tu descanso eterno en la misa de 20.30 hs en la Catedral Basílica.

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Hijito querido, te fuiste el 27 de junio del año pasado. Estás en el cielo, sos un Ángel más en el Reino de Dios Padre. Pasaron los días, como solías contar con tus dedos, y la mamá no se olvidará de tus cosas: unas que la hacen reír y otras que la ponen triste. Ya nada se repetirá. Me quedó el frío de tu carita y tus manos que lo sentí en mis labios y en mis manos a partir del medio día de ese 27, casi a la misma hora que llegaste a ese mundo el día 24/9/1975. Te hablaba y ya no me escuchabas, tus ojitos con los que siempre me hablaste en ese lenguaje que solo vos y yo entendíamos, habían quedado fijos, ya lo habías dicho todo, partiste sin regreso. Se cumplió la voluntad del Señor, llevándote a su lado, me acompañaste 40 años, fuiste un regalo de Dios. Siento que desde el cielo estás con la mamá. Se me fué Jesús como supo decirme el Padre Ceschi más de una vez; me acuerdo del Padre Marozzi cuando en la catequesis nos dijo que fuimos padres elegidos por habernos dado ángeles. Siempre he dado gracias a Dios por lo que me dio y por lo que me permitió hacer. Desde hacía algunos años que por mi edad y mi salud ya no era la misma mamá para vos: ya no podía llevarte a la cancha y al circo que era lo que tanto te gustaba, ya no era la mamá que vos necesitabas, le pedía a Dios que se acordaba de mí, que me lleve a descansar, porque se me terminaban las fueras, pero la voluntad del Padre fue todo lo contrario, me llevó a mi Jesús, al Ángel que tenía conmigo y que Él me regaló 40 años. Es un dolor tan profundo que solo la mamá lo siente; tengo que acostumbrarme a vivir sin vos físicamente, pensando que estás en el mejor lugar. Ponete contento mi amor, Boquita es de nuevo Campeón! Que brille para ti la luz que no tiene fin. Un beso grande de la mamá y de todos los que te quieren. Muy agradecida de todas las personas que lo recuerdan y que me acompañan en cada día de diferente manera, para aliviar este dolor. ¡Bendiciones! Hoy en Sta. Rita a las 20 pediré de manera especial por tu eterno descanso junto a Jesús y María al cumplirse un año de tu fallecimiento.

JUÁREZ, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/01|. Te fuiste al cielo dejando un vacío en nuestros corazones. Te extrañamos mucho Nene. Sus hijos Mónica, Estela, Edgardo, Claudio y sus nietos invitan a la misa que s eoficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano.

RUIZ, JULIO P. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16 en Argüello (Córdoba)|. Su hemana Nelly, su cuñado Poroto, sus sobrinos Pirulo, Ito, Zulma, Dani, Julio y sus respectivas familias, su ahijado Marcos y señora invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la catedral Basílica con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

VÉLIZ, PURA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CRUZ, FRANCISCA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sus hijos Lidia, Silvia, Oscar, Juan, Gustavo, Viviana, Aldo, H. políticos Aníbal. Juan, Ramona, Lucrecia, Viviana, nietos Mercedes, Osvaldo, Marcia, Pablo, Álvaro, Maxi, Agustin, Jose Luis, Yesica, Delfina, Romina, Aldo, Antonela y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs. en cementerio de Los Romanos . SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CRUZ, FRANCISCA ADELINA (Pancha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su vecino y amigo Darío Santillán y familia participan con dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio de Los Romano.

HERRERA, CIRA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Compañeros de trabajo y Gerentes de F. F. Crespo SRL. acompañan a Ariel Lescano, el deceso de su madre y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. "Jesús, que amaste lo tuyos con gran predilección, concede a aquellos que Tú te has llevado de nuestro hogar el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor y paz eterna". Los integrantes de la Capilla Santa Clara de Asís del Bº Misky Mayu, acompañan a Elsa Pereyra en este momento en que Jesúis llevó a su hermano Carlos a la Casa del Padre Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, NILDA SUSANA (q,e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Sus hijos Susana, Silvia, Víctor, Victoria, Graciela, Mario, Guillermo, Fabián, Jorge, Cristina, h. pol., nietos, bisn. Y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMERO, NILDA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. El Sr. administrador, subadministrador y Síndico de la Caja Social, demás funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo Sr. Mario Fares. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CHAZARRETA DE TREJO, PIERINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/15|. Querida madre, un mes más de tu partida. Te recordamos todos los días, sabemos que siempre estás con nosotros. No hay un día que pase que no sienta la necesidad de hablarte y contarte mis cosas. Te extrañamos tanto, amada madre. Se ruegan oraciones en su memoria. Su esposo, hijas, hijos políticos y nietas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol.

TÉVEZ, CARLOS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. "Papá: Así como volviste a nuestras vidas, imprevistamente, así fue tu partida. Te recordamos en cada momento que nos permitiste compartir con vos, tener tu presencia, con tus apodos, tus chistes, tus cargadas. Disfrutar de tus nietos. Cuando nos retabas. Cuando te retábamos. Sabemos que nos amaste a tu manera. Descansa en paz." Sus hijos: Gabriela, Daniel, Verónica, Estela y Ariel, su hermana Pelusa y flia., hijos políticos y nietos agradecen a todas las personas que nos acompañaron en este momento de dolor: familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de Remisería "Leo", y especialmente a la señora Ana Bellido por haberle dado la oportunidad de trabajar, e invitan a la misa a realizarse el día Martes 27 de Junio a las 20:15 hs en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, del Bº San Martín, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





ALVARADO, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Papá lloramos cuando de este mundo te fuiste y seguimos llorando hoy, aún cuando todo nuestro amor no pudo hacer que te quedaras, tu corazón dejó de latir y tu cuerpo descansó. A nueve días de tu partida te recordamos con mucho dolor; invitamos al responso en su morada cementerio Jardín del Sol (La Banda) a las 10 hs. hoy 27/6/17. Su esposa Teresa y sus hijos, nietas, hijos políticos.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Celia Jenoveva Ruiz Vda. de Afur y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

PACHECO. MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Señor, que en tus lares descanse en paz. El personal docente del Jardín de Infantes Nro. 268 Talenke Sheuen participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y compañera. Acompañan a su apreciada familia con el más entrañable afecto. Quimilí.

SUÁREZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su esposa Silvia Muratore, sus hijas Rocío, Belén, Emilce, h. políticos, nietos, hnos. políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio de Simbol- dpto. Silípica . SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





SORROZA, RUBÉN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Tu padre Ernesto Sorroza, tu señora Mariela Carrizo, tus hijos Diego y Cinthia, tus hermanos Hugo y Nacy, hermanos políticos, sobrinos y nieto. Hoy no estarás junto a nosotros y extrañamos tu presencia. Por la gracia de Dios tuviste la misión de ser un excelente esposo, padre, abuelo, siempre tu trato protector y con mucho amor. Agradecemos a nuestros queridos familiares, amigos, vecinos y ex compañeros que nos fortalecen y lo recuerdan, a todos mil gracias. Elevamos una plegaria en su memoria y rogamos por su eterno descanso. Invitamos a la misa que se oficiará hoy al cumplirse el noveno día de su fallecimiento, a las 19.30 en la iglesia Inmaculada Concepción. Frías.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





ROSALES, ROLANDO OLEGARIO (Rana) (q.e.p.d) Falleció el 26/6/11|. "Hace 6 años que te fuiste padre querido de mi alma nunca te olvidaré, siempre estas presente entre nosotros. Te amo con toda mi alma". Su esposa Cristina, sus hijos Eliana, Julio, Leonardo, Débora , sus nietos Mika, Julieta, Julito, Brenda , Isabela, hijos políticos Julio y Jorge. Las Termas.