"Bullrich es un gran candidato y excelente ministro de Educación", dijo Marcela Campagnoli

Fotos ESTEBAN BULLRICH.

27/06/2017 -

Marcela Campagnoli, candidata a diputada nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires consideró que "Esteban Bullrich es un excelente candidato y ministro de Educación", y destacó que la lista que integra "es muy buena y se complementa con la de diputados que encabeza Graciela Ocaña".

Sobre las críticas que recibió el ministro Bullrich como candidato de Cambiemos, tras no resolver el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, la secretaria de Educación de Pilar argumentó: "Reconozco el reclamo histórico de los docentes porque yo soy docente, pero si nos quedamos nada más en solucionar el tema salarial en marzo del año que viene volvemos al paro y creo que la solución es más integral".

"Todas las reformas que realizó el ministro Bullrich en la ciudad de Buenos Aires las quiere perpetuar en la Nación, lo que tiene que ver con capacitación docente y nuevas tecnologías en el aula", detalló Campagnolli en diálogo con Télam Radio.

En cuanto a la candidatura de la ex presidenta por Unidad Ciudadana, la funcionaria indicó: "No nos preocupamos con que Cristina fuera candidata, ya el viernes presentamos las listas, son las otras fuerzas las que estuvieron especulando si Cristina iba o no, para polarizar", afirmó.

Por último, la secretaria cuestionó: "No puede ser que para conseguir trabajo necesites un certificado de buena conducta, para abrir una cuenta en el banco no tengas que estar en el Veraz y para ser diputado no importa la cantidad de juicios abiertos; entonces parece que uno le pide más requisitos a la empleada doméstica que a un diputado", criticó.