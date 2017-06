Llegó a casa de su ex y la amenazó de muerte

27/06/2017 -

Una mujer se presentó en la Comisaría Primera y denunció que desde hace un tiempo sufre hostigamiento por parte de su ex pareja -"L.A."- y sobre el último episodio manifestó que surgió durante la tarde del domingo cuando él se presentó en la casa de la mujer. La víctima -"M.C.", de 43 años- se encontraba en su casa cuando arribó el acusado a buscar a sus hijas. Las menores no quisieron ir con su padre y fue allí que el sujeto estalló en bronca y amenazó con asesinar a su ex.

La mujer contó que existen exposiciones en la Comisaría Nº1 del Menor y la Mujer.