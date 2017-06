Con un reportaje a Vitillo Ábalos, la Casa de Santiago lanzó un ciclo de entrevistas

Fotos ÁBALOS. Habló de su trayectoria y de los premios recibidos.

La Secretaría de Representación Oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires y Relaciones Internacionales - Casa de Santiago, a cargo de Bernardo Abruzzese, lanzó un ciclo de entrevistas a personalidades ilustres del folclore y de nuestra cultura, con el fin de promover las trayectorias personales y las historias de los artistas que nos representan en la Argentina y en el mundo. Las entrevistas se transmitirán en vivo por las redes sociales de la Secretaría.

El ciclo comenzó con una entrevista a uno de los máximos referentes del folclore, Vitillo Ábalos, luego de obtener el premio al Mejor Álbum como Artista Masculino de Folclore de los Premios Gardel 2017, por el trabajo "El disco de oro. Folclore de 1940". En esta primera entrevista, Vitillo contó los grandes momentos que vivió como artista, sus recuerdos de la niñez junto a sus hermanos, que luego darían origen a uno de los conjuntos más importantes del folclore, Los Hermanos Ábalos. "En la nostalgia, el santiagueño sabe guardar sus añoranzas", sostuvo. Vitillo interpretó algunos temas y contó sobre el premio que recibió hace dos semanas: "Cuando me invitaron me emocioné y cuando me nombraron sentí una caricia en el alma".