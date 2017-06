El Gobierno nacional inició la revisión de más de 37 mil pensiones por viudez

Fotos PROPÓSITO. Se busca actualizar los expedientes previsionales para mejorar los controles de las pensiones y evitar fraudes.

Desde abril, 37.236 beneficiarios de pensiones derivadas, como las que son por viudez, recibieron junto a sus salarios el siguiente mensaje: "Presentarse en Anses a actualizar datos de matrimonio o convivencia con titular del que deriva la pensión". El silencio oficial sobre el tema alimentó las dudas y se empezó a hablar de una nueva maniobra del Gobierno para reducir las pensiones, como ocurrió con los discapacitados.

En un comunicado la Anses indicó: "Con la información requerida se busca actualizar los expedientes previsionales" para "mejorar los controles de las pensiones derivadas para evitar fraudes".

"Hasta el momento y gracias a estas comunicaciones fueron regularizadas y actualizadas 5.722 pensiones derivadas y no hubo ningún caso de retiro o suspensión de la prestación por falta de presentación de partidas de matrimonio/convivencia", aclaró la Anses.

No obstante, el organismo aclaró que "la presentación o no de la documentación no afecta la continuidad en el cobro de la pensión derivada por parte del titular".