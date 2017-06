Sentidas muestras de dolor por la muerte de Yésica

Fotos DESPEDIDA. Los amigos despidieron a la joven por Facebook.

27/06/2017 -

Grandes muestras de dolor se vieron en el paraje El Desvío y en la ciudad de Añatuya por la muerte de la joven estudiante. En las redes sociales, familiares, amigos y compañeras del profesorado expresaron sentidas muestras de afecto y pena por la pronta partida de Yésica.

"No puedo creer que hoy ya no estás con nosotros. Por más que piense y piense se me hace que todo es mentira, que es sólo un mal sueño. ¿Por qué Yessi, por qué vos?

No sabes cómo me duele saber que hoy mi amiga, mi cómplice, compañera, mi hermana ya no está, que se fue dejándonos un gran vacío que será imposible llenar, un dolor inmenso en nuestros corazones. No sabes cómo me duele tu partida amiga hermana. Hoy ya no estás con nosotros, pero siempre te llevaré en el corazón amiga Q.D.E.P amiga querida", expresó una amiga cercana a la joven.

"¿Por qué a vos prima, por qué a vos? Te me fuiste prima. Yesi Serrano ¡siempre estarás en mi corazón!", se despidió una de sus familiares.

La mayoría de sus amigos en Facebook cambió su foto de perfil por una de un lazo negro en homenaje a Yésica. Además, enviaron sus condolencias a los padres de la joven y al resto de la familia Serrano.