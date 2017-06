Preocupación por el incremento de casos de niños que sufren maltrato

Fotos CASOS. Los niños sufren el abandono familiar en todos sus aspectos, así como también la violencia física.

27/06/2017 -

La Dirección de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de la Capital recepciona semanalmente una importante cantidad de llamadas y exposiciones (muchas veces anónimas) a través de las cuales se ponen en conocimiento los casos de menores de edad que están siendo maltratados por su propia familia.

Falta de atención, violencia, abandono, niños enfermos sin asistencia médica, menores que no asisten a la escuela, y otros a los que los obligan a trabajar, son algunos de los tipos de maltrato infantil que se percibe en la ciudad capital y por los cuales, la Dirección de la Niñez y Adolescencia, con su equipo de profesionales interviene a diario, para buscar una solución que beneficie al menor.

"Estamos viendo muchas situaciones que tienen que ver con el maltrato infantil, en todas sus formas. Vemos el maltrato físico propiamente dicho, como un golpe o una tirada de pelo; pero también hay mucha falta de tolerancia por parte de los padres. Además salen a trabajar el papá y la mamá, no hay tiempo para el niño. Esto, con el tiempo traerá consecuencias. Debemos decir que un 80 por ciento de las inquietudes que se reciben son por maltrato infantil. Aclaremos que llamamos maltrato no solo a la violencia física, sino también a la desatención, hay muchos adultos que no se preocupan por la educación de los chicos, no los mandan a la escuela, hay niños que se enferman y no reciben atención médica. En tanto que el 20 por ciento restante tiene que ver con otras cuestiones en donde se encuentra el abuso sexual’, detalló el Dr. Diego Brunet, director de Niñez y Adolescencia de la comuna capitalina.

Y agregó: "Tenemos una sociedad bastante violenta en general, por lo que los padres violentos de los niños que recibimos estas advertencias son adultos y adolescentes en igual medida. Estamos viendo que hoy en día son muchos los padres que recurren a la violencia".

Indocumentados

La intervención de la Dirección de la Niñez y Adolescencia municipal, en los casos de maltrato infantil, contiene muchas veces un agravante que se hizo común en los últimos años: la indocumentación de los menores.

"Vemos que muchos niños no tienen su Documento Nacional de Identidad. Es un daño muy grave el que le provocan a un niño por no tener identidad. Es muy dura la situación porque el niño, al no tener documentación no puede acceder a todo el sistema de derecho estatal en el que ellos podrían sentirse amparados. Hay muchísimos casos en los que ni las madres tienen documentos", contó el funcionario municipal.

Daños

Finalmente, el referente de la repartición indicó: "El maltrato en cualquiera de sus formas es muy nocivo para los niños, con la gravedad de que la gran parte de los casos llegan a la Dirección porque están relacionada con la violencia. Por eso, desde la Dirección trabajamos sobre dos ejes: la promoción y la difusión de derechos; y la reparación de los derechos. Dentro de la promoción se trabaja para dar a conocer los derechos de los niños y el abanico de posibilidades al acceso a la Justicia que tiene una persona con respecto a los niños cuando se vulnera un derecho. Mientras que cuando ya se vulnera el derecho trabajamos para reparar ese derecho que se ha violado".