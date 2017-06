Seis partidos programó para esta noche la NBA Santiagueña

27/06/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán seis encuentros de los torneos que hace disputar la NBA Santiagueña.

Por el Torneo de Primera se jugarán dos partidos de la quinta fecha de la segunda rueda, de acuerdo con la siguiente programación: en Villa Constantina, La Villa vs. Coronel Suárez; en Polideportivo Nº 2, Papelería El Mundo vs. La Máquina.

Por el Torneo de Ascenso se jugarán partidos de la sexta fecha de la segunda rueda: en Juan Pablo II, Juan Pablo II vs. Parque Sur; en Huaico Hondo, Huaico Hondo A vs. Armonía Básquet; en Estudiantes de Huaico Hondo, Estudiantes Terciarios vs. Premium Gym; en Moreno BBC, Amigos del Básquet vs. Los Colorados.

Cada equipo deberá presentar los carné correspondientes y un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deben manejar el reloj de 24 segundos.