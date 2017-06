De los Santos: "Esperemos estar lo más arriba posible"

Fotos DESAFÍO. Nicolás De los Santos tiene todo arreglado con Quimsa, tras jugar cuatro temporadas en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

27/06/2017 -

Desde Trelew, Nicolás De los Santos confirmó que tiene todo arreglado con Quimsa para jugar la próxima temporada y que sólo falta la firma del contrato.

El base armador bahiense dialogó telefónicamente con EL LIBERAL y se mostró entusiasmado frente a un nuevo desafío en su carrera deportiva, luego de jugar las últimas cuatro temporadas en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

"Estoy muy contento de llegar al club. Se habla mucho del armado del equipo, se escuchan algunos nombres y uno se ilusiona con hacer una buena liga. Estoy feliz. Esperemos estar lo más arriba posible, sabiendo que es una liga muy competitiva, más que nada en la Zona Norte donde hay equipos que se arman muy bien. Ansioso de llegar a la ciudad y contactarme con el cuerpo técnico", señaló entusiasmado.

Consultado por Néstor García, comentó: "No lo tuve nunca como técnico, pero lo conozco de haberlo enfrentado y de haber cruzado algunas palabras. La verdad que me cae muy bien, sé lo gran técnico que es. Esperemos que podamos hacer una buena liga".

De los Santos tiene en claro que los clásicos ante Olímpico serán especiales para él. "Tengo una sensación muy linda de cuando jugué en Olímpico. Hice muchos amigos y ya me han escrito y me han mandado algún chiste, pero solamente eso. Sé lo pasional que es la gente y lo lindo que son los clásicos. Me tocó jugarlos. Siempre le deseo lo mejor a Olímpico, porque tengo mucha gente conocida, pero hoy en día tengo que vestir la camiseta de Quimsa y haré todo lo posible para que gane", indicó el base armador, que jugó en el Negro bandeño la temporada 2010/11.

Acerca de quiénes podrían ser sus compañeros en Quimsa, explicó: "No, la verdad que no sé. Solamente rumores y los nombres que se han escuchado. Todavía no he hablado con ningún dirigente ni con el Che. Sé lo que leí en las redes sociales y sé que hay entusiasmo por algunos nombres importantes, pero nada más que eso".

Balance

De los Santos ya hizo vuelta de página, luego de una temporada con altibajos en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

"Fue un año atípico para el club. Veníamos de grandes ligas, de haber peleado cosas importantes, pero esta temporada fue un poco rara para el club, con muchos cambios en el armado del plantel y después con el correr de la liga no tuvimos suerte, por lesiones y altibajos. Cumplimos varios objetivos que nos pusimos: llegar a playoffs y pasar la serie con Argentino. Después nos cruzamos con un gran rival como San Lorenzo que no pudimos pasarlo. En síntesis, fue una liga atípica, pero cumplimos todos los objetivos que nos propusimos", opinó.

Nicolás siente que San Lorenzo volverá a jugar la final de la Liga Nacional. "Seguramente San Lorenzo va a pasar. Lo veo muy bien, es un equipo que está un paso arriba de todos, tanto en lo físico como en lo basquetbolístico. Quilmes es un rival muy difícil, muy complicado, que partido a partido ha demostrado que está muy bien y tiene jugadores con mucha confianza. Pero a la larga, San Lorenzo te liquida en lo físico y en lo mental", concluyó.