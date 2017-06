La familia Maradona, en nueva y feroz pelea

27/06/2017 -

Para contrarrestar la presencia de Claudia Villafañe en el regreso de Susana Giménez a la televisión, Diego Maradona salió al aire en "Debo Decir" (América), el programa de Luis Novaresio.

Y, fiel a su estilo, brindó polémicas declaraciones. Concedió un móvil desde Cuba, país desde donde "destrozó" a su exesposa.

El "Diez" criticó a la madre de Dalma y Gianinna, sus hijas mayores al puntualizar: "Si yo me moría, le iba a hacer ganar mucha plata a Villafañe. Porque ella no quiso firmar la última internación que tuve. La que firmó fue Verónica Ojeda".

"Que Claudia se cuide... No descarto que Claudia vaya presa. Ahora estamos en la pelea con Matías (Morla, su abogado) en Miami. Hemos ganado todo. Claudia, de desesperada, está al lado de "Tontín" (por su novio, Jorge Taiana). No puede avalar con sus ingresos siete departamentos en Estados Unidos", continuó el astro.

En julio de 2015, Maradona descubrió a través de una auditoría que le habían desaparecido 80 millones de pesos de sus cuentas bancarias.

Él sospecha que fue su ex quien se los quedó. "Si la Justicia le da la razón a Claudia yo soy Chirolita. No tiene un trabajo, no sabía cocinar, después hizo cursos para eso. Que en 2017, esa Claudia que salió de Paternal o Villa del Parque tenga 7 departamentos en Miami. No... ¡Esa es toda plata de papá!", aseguró Maradona.

Y agregó: "No le voy a perdonar nada en absoluto y va a ir presa. Mis hijas saben que es muy evidente que su madre, sin tener un recibo de sueldo, tenga 7 propiedades en Miami, no es normal. ¡Eso no se puede creer! Claudia es una ladrona", enfatizó.

"Lo que ella debería saber es que nos vamos a morir nosotros dos y van a quedar Dalma, Gianinna, Dieguito, Dieguito Fernando, Jana y el crack (por su nieto Benjamín)", remarcó Diego.

En tanto, declaraciones a Susana Giménez, Villafañe respondió: "Hablan de departamentos que compré que aún no están pagos. Esos departamentos se sacan con una hipoteca a 30 años. A él le salta la térmica cuando se entera lo de Taiana. A mí nunca me mostraron ninguna auditoría. La plata que me prestó para comprar mi casa está liquidada en la división de bienes. No le debo nada. Jamás hablé mal de él. Le dicen cosas que no son".

Ahora habrá que esperar la decisión de la Cámara en la causa por el departamento. Por un lado, Maradona asegura que su ex irá presa pero desde el lado de la defensa se muestran muy confiados en que será sobreseída.

También aseguró que Claudia no le devolvió un préstamo de 900 mil dólares para "un pozo en San Isidro". Incluso la responsabilizó de mover ese dinero a una cuenta en Suiza que "es de Dalmita".

"Yo soy bueno y ella lo sabe, pero a malo no me gana nadie y esta guerra es mía", disparó desafiante.

Precisiones de Burlando

Claudia Villafañe fue sobreseída en la causa que le inició Diego Maradona (56) por la posesión de las camisetas y otros recuerdos futbolísticos. Sin embargo, todavía tiene que esperar que la Cámara confirme el fallo en la otra causa, la del departamento en Miami. Recordemos que Diego la acusó de haberlo adquirido como soltera cuando todavía estaba casada con él.

"Hoy presentamos en todas las causas un audio en el que Diego le decía a Claudia que conocía la existencia del departamento, en contradicción con lo que fueron todas las denuncias", indicó Burlando, abogado de Claudia, en El Diario de Mariana. Y agregó que se presentó en la causa por el departamento de Miami, en otra, por evasión impositiva, y en el fuero civil.