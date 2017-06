Las camisetas de fútbol y la gorra de Fidel

27/06/2017 -

Villafañe fue sobreseída por la causa que Maradona, la acusaba de apropiarse de varias camisetas de fútbol suyas y otros objetos. Al respecto, explicó: "Esas son cosas que estaban en casa. Él se fue y no se las llevó, como no se llevó sus camisas ni nada, está todo en valijas para que lo venga a buscar".

"¿Por qué Diego no fue a buscar los objetos que hoy reclama? No se sabe: Tampoco me las pidió a mí. Lo mismo pasó con la gorra de Fidel (por Fidel Castro). El abogado dice que yo no se la di, pero yo dije ‘decile que me llame y me la pida que se la doy’", destacó Claudia.