Claudia Villafañe se refirió a los hijos extramatrimoniales de "Pelus

27/06/2017 -

Por primera vez, Claudia Villafañe habló de los hijos extramatrimoniales de Diego Armando Maradona.

"No sé por qué nunca me dijo la verdad. Le pregunté muchas veces por Junior y él siempre negó todo. Creo que hubiera sido distinto para todos, sobre todo para las chicas, porque no es lo mismo saber que tenés un hermano a los dos años que a los 30", le dijo Claudia a Susana.

"Siempre le pregunté por ese tema porque pensaba que era una mochila que le hacía mal y que algunos problemas que tenía eran por guardarse cosas, pero siempre me decía que no era verdad lo del hijo italiano. Todo eso fue cuando yo estaba embarazada de Dalma", agregó.

Claudia tampoco sabía sobre la existencia de Jana: "De ella me enteré cuando hubo que pagarle la cuota alimentaria. Diego siempre le pagó la cuota a los dos, yo me encargaba de ir a hacer el depósito".

En Twitter, Dalma se hizo eco de un mensaje publicado por la cantante Denise Romano: "¿Existe mujer más íntegra y digna que Claudia?" "Y yo te amo a vos", escribió Dalma.