Antes de venir a Santiago y a la "Ciudad Spa", Fede habló del desamor

Fotos REFLEXIONES EN TWITTER TRAS SU SEPARACIÓN DE LAURITA

27/06/2017 -

Fede Bal está desilusionado, y no lo disimula. El actor, que el 16 de julio vendrá a Santiago para presentar, en el teatro 25 de Mayo, la comedia "Sálvese quien pueda", luego de romper su relación con Laurita Fernández, intentó reconquistarla sin éxito, y lo atrapó la decepción.

Así lo demostró una vez más en las redes sociales, donde reflexionó sobre el amor. El hijo de Carmen Barbieri, quien también hará temporada en Las Termas con "Sálvese quien pueda" los días 14, 15 y 17 de julio próximos, escribió en su cuenta de Twitter: "‘Ojalá te enamores’, te suelen decir en forma de deseo. Pero ojo, no es para cualquiera. No tienen idea lo que te están deseando". Rápidamente, su mensaje sobre el desamor obtuvo más de 500 comentarios, miles de "me gusta" y retweets. A esta reflexión, su madre, Carmen Barbieri, le contestó con la misma sintonía: "Es una forma de desearte un castigo".

La declaración surge luego de haber tenido una charla en el departamento de ella, aunque ambos aclararon que no fue por una reconciliación.