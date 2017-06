Francisco celebró el 25 aniversario de su ordenación episcopal

Fotos A los 80 años, el Papa celebró la fecha en una misa en el Vaticano que presidió junto a más de cincuenta cardenales.

27/06/2017 -

El Papa Francisco celebró en el Vaticano el 25º aniversario de su ordenación episcopal, con una misa que presidió junto a más de cincuenta cardenales.



En la oportunidad, expresó: "No somos gerontes, somos abuelos que debemos darle nuestros sueños a la juventud de hoy".

"Alguno que no nos quiere dice que somos la gerontocracia de la Iglesia. Es una burla, no entiende lo que dice. No somos gerontes, somos abuelos llamados a soñar y darle nuestros sueños a la juventud de hoy, que los necesitan", aseveró el Pontífice durante la misa que presidió en la Capilla Paulina del Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio fue nominado obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires por San Juan Pablo II el 20 de mayo de 1992, para finalmente recibir la ordenación en la Catedral Metropolitana porteña el 27 de junio de ese año, de manos del entonces cardenal Antonio Quarracino. Nacido el 17 de diciembre de 1936, el ahora Pontífice recibió la ordenación con 55 años.

La Capilla Paulina del Vaticano fue el primer lugar en el que Bergoglio rezó como Papa, apenas minutos después de su elección el 13 de marzo de 2013.



Entonces, al salir como Pontífice de la Capilla Sixtina a la que había entrado como cardenal para el Cónclave, rezó durante media hora en silencio frente a la imagen de la Virgen.