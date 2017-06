Se completó la primera ronda y Güemes lidera en tres categorías

28/06/2017 - Con la disputa de la decimotercera fecha, el pasado domingo se completó la primera mitad del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga de Fútbol Infantil (LIFI). Al cabo de la primera rueda, Güemes lidera las posiciones en tres de las cinco categorías, mientras que en las otras los que mandan son Sarmiento y Jorge Donis. Los resultados de la fecha 13 fueron los siguientes: Categoría 2004: Tricolor 3, Ferroviaritos 1; Niños Unidos 3, Luis Valoy 1; Comercio 0, Lawn Tennis 0; Estrella del Sur 1, Galguitos 0; Güemes 2, Jorge Donis 1 y Sarmiento 4, Golcito 0. Categoría 2005: Tricolor 1, Ferroviaritos 1; Niños Unidos 0, Luis Valoy 4; Comercio 2, Lawn Tennis 1; Estrella del Sur 4, Galguitos 0; Güemes 1, Jorge Donis 4 y Sarmiento 4, Golcito 0. Categoría 2006: Tricolor 2, Ferroviaritos 2; Niños Unidos 0, Luis Valoy 3; Comercio 0, Lawn Tennis 1; Estrella del Sur 4, Galguitos 1; Güemes 3, Jorge Donis 0 y Sarmiento 5, Golcito 0. Categoría 2007: Tricolor 1, Ferroviaritos 7; Niños Unidos 0, Luis Valoy 3; Comercio 1, Lawn Tennis 0; Estrella del Sur 2, Galguitos 0; Güemes 0, Jorge Donis 1 y Sarmiento 4, Golcito 0. Categoría 2008: Tricolor 1, Ferroviaritos 3; Niños Unidos 0, Luis Valoy 1; Comercio 0, Lawn Tennis 2; Estrella del Sur 4, Galguitos 0; Güemes 0, Jorge Donis 0 y Sarmiento 3, Golcito 0. La próxima fecha, la decimocuarta y primera de la segunda rueda, se jugará este domingo con los siguientes cotejos: Tricolor vs. Galguitos, Sarmiento vs. Ferroviaritos, Güemes vs. Golcito, Niños Unidos vs. Jorge Donis, Comercio vs. Luis Valoy y Estrella Roja vs. Lawn Tennis. Libre: Estrella del Sur. Las principales posiciones son: Cat. 2004: Güemes 33, Donis 28, Sarmiento 27, Valoy 21, Tricolor 19, Lawn Tennis y Comercio 17. Cat. 2005: Donis 33, Estrella del Sur 26, Güemes 25, Galguitos y Sarmiento 23, Tricolor 21. Cat. 2006: Güemes 33, Sarmiento 29, Valoy 23, Lawn Tennis 21, Comercio 20. Cat. 2007: Sarmiento y Comercio 27, Güemes y Donis 26, Golcito y Valoy 20, Lawn Tennis 19. Cat. 2008: Güemes 32, Sarmiento 29, Donis 26, Lawn Tennis 25, Valoy 22, Estrella Roja 18.