Se viene la fecha doce de la Súper Liga Infantil que se juega en UPCN

Hoy 22:03 - Este sábado 1 de julio, en las canchas del predio de UPCN, se disputará la duodécima fecha del Torneo “Papelera El Mundo”, que organiza la Súper Liga Infantil. Una gran expectativa rodea a la definición de este certamen, al que le faltan dos fechas por jugar. El programa completo es el siguiente: C a t e g o r í a 2003/04: 10, Unión Solís vs. Estrella del Norte; 10.35, Pablo VI vs. La Loma; 11.05, Los Quiroga vs. Los Kukys; 11.35, Café Rodríguez vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 12.05, Primera Junta vs. Atlético Forres; 12.35, Orlando Leiva vs. El Potrerito. C a t e g o r í a 2005/06: 10, Pablo VI vs. Los Kukys; 10.35, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. Los Quiroga; 11.05, Unión Solís vs. Orlando Leiva; 11.35, Café Rodríguez vs. Atlético Forres; 12.05, Potrerito vs. La Loma. C a t e g o r í a 2007/08: 10, Pabl o VI vs. La Loma; 10.35, Unión Solís vs. Estrella del Norte; 11.05, Los Quiroga vs. Los Kukys; 11.35, Orlando Leiva vs. Estudiantes; 12.05, Café Rodríguez vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 12.35, Primera Junta vs. Atlético Forres. C a t e g o r í a 2009/10: 10, Orlando Leiva vs. Café Rodríguez; 10.35, Pablo VI vs. Los Quiroga; 11, La Loma vs. Atlético Forres; 11.35, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. Potrerito; 12. 05, Estudiantes vs. Los Quiroga B y 12.35, Estrella del Norte vs. Unión Solís. 