Amistoso entre 25 de Mayo y Estudiantes, en Las Termas

28/06/2017 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El club 25 de Mayo confraternizó una jornada de partidos amistosos enfrentando al club Estudiantes de Huaico Hondo, de la ciudad Capital, en las categorías Sub 13 y Sub 15. Los encuentros se jugaron en la cancha del “Tripero”. En la categoría menor el elenco termense venció a los santiagueños por 4 a 2, mientras que en la otra la victoria fue para los visitantes. Cuando finalizaron los partidos ambos equipos acompañados de dirigentes y familiares compartieron un almuerzo de camaradería.