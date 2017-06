SARMIENTO CONSIGUIÓ TRES VICTORIAS EN EL CLÁSICO Y DE VISITANTE

28/06/2017 - El clásico de La Banda era el partido más esperado de la octava fecha del Torneo Anual de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña. En el Osvaldo Juárez, Central Argentino arrancó con una victoria en Sexta sobre Sarmiento, por 1 a 0. Pero el visitante se recompuso y ganó en las restantes tres divisiones, en todas por el mismo marcador. Los resultados de la octava jornada, disputada el sábado pasado, fueron: Sexta: Banfield 4, Alte. Brown 0; Clodomira 2, Yanda 3; Central Argentino 1, Sarmiento 0; Instituto Santiago 1, Central Córdoba 3; Mitre Amarillo 2, Agua y Energía 1; Vélez 0, Mitre Negro 1; Comercio 2, Unión (B) 0; Independiente (B) 0, Estudiantes 1; Defensores de Forres 0, Güemes 1; Unión Santiago 2, Independiente (F) 2; Villa Unión 2, Sportivo Fernández 1. Séptima: Banfield 1, Alte. Brown 5; Clodomira 0, Yanda 1; Central Argentino 0, Sarmiento 1; Instituto Santiago 0, Central Córdoba 1; Mitre Amarillo 0, Agua y Energía 0; Vélez 0, Mitre Negro 1; Comercio 3, Unión (B) 2; Independiente (B) 2, Estudiantes 2; Defensores de Forres 0, Güemes 2; Unión Santiago 1, Independiente (F) 2; Villa Unión 0, Sportivo Fernández 4. Octava: Banfield 2, Alte. Brown 1; Clodomira 3, Yanda 0; Central Argentino 0, Sarmiento 1; Instituto Santiago 1, Central Córdoba 2; Mitre Amarillo 0, Agua y Energía 2; Vélez 0, Mitre Negro 2; Comercio 1, Unión de Beltrán 1; Independiente (B) 0, Estudiantes 1; Defensores de Forres 1, Güemes 4; Unión Santiago 3, Independiente (F) 0; Villa Unión 0, Sportivo Fernández 3. Novena: Banfield 8, Alte. Brown 0; Clodomira 0, Yanda 7; Central Argentino 0, Sarmiento 1; Instituto Santiago 0, Central Córdoba 3; Mitre Amarillo 0, Agua y Energía 0; Vélez 0, Mitre Negro 1; Comercio 4, Unión (B) 1; Independiente (B) 0, Estudiantes 1; Defensores de Forres 0, Güemes 3; Unión Santiago 2, Independiente (F) 0; Villa Unión 0, Sportivo Fernández 0. La próxima fecha, la novena, se jugará el sábado 1 de julio: Agua y Energía vs. Instituto, Central Córdoba vs. Central Argentino (en Potrerito), Sarmiento vs. Clodomira, Yanda vs. Banfield (en Peñarol), Alte. Brown vs. Villa Unión, Independiente (F) vs. Defensores de Forre, Güemes vs. Independiente (B), Estudiantes vs. Comercio, Unión (B) vs. Vélez, Mitre Negro vs. Sportivo Fernández (en Banco Provincia) y Unión Santiago vs. Mitre Amarillo. Principales posiciones: Sexta, zona A. Central Argentino 19, Mitre Amarillo 17; zona B, Güemes 22, Vélez 19. Séptima, zona A: Mitre Amarillo 20, Central Argentino y Sarmiento 18; zona B, Sportivo Fernández 20, Comercio 18. Octava, zona A: Central Córdoba 20, Agua y Energía 17; zona B, Independiente (F) 17, Comercio 14. Novena, zona A: Central Córdoba 22; zona B, Vélez 21.