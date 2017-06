Se viene el penúltimo capítulo del Torneo Apertura

28/06/2017 - El próximo sábado se disputará la decimosexta y penúltima fecha del Torneo Apertura de la AFIS (Agrupación de Fútbol Infantil Santiagueño), en las canchas del Gremio Municipal. La programación completa es la siguiente: Categoría 2003/04: 9.30, Donis vs. Toloza, Güemes vs. Pulgas; 10, Candi vs. Ferroviaria, Pinto vs. Atlas; 10.30, Yanda vs. Campeones del 28, V. Delicias vs. Real.C ategoría 2005: 11, Donis vs. Campeones del 28, Yanda vs. Güemes, Sp. Santiago vs. Toloza; 11.30, Atlas vs. Niños Unidos, Pulgas vs. E. Argentino, Candi vs. Pinto Categoría 2006: 12, Güemes vs. Pulgas, Pinto vs. Donis, Niños Felices vs. Yanda; 12.30, Niños Unidos vs. Master, Atlas vs. Ferroviaria, E. Argentino vs. Candi Categoría 2007: 13, Niños Unidos vs. Atlas, Toloza vs. Pulgas, Sp. Santiago vs. Real; 13.30, Güemes vs. C. Delicias, Campeones del 28 vs. Yanda Categoría 2008: 11, Campeones del 28 vs. Pulgas; 11.30, Master vs. Sp. Santiago; 12, Pinto vs. Ferroviaria; 12.30, Donis vs. Real; 13, Güemes vs. Niños Felices. Categoría 2009: 10, Campeones del 28 vs. Sp. Santiago; 10.30, Güemes B vs. Ferroviaria; 11, Real vs. Niños Unidos; 11.30, Pinto vs. Güemes; 12, Yanda vs. Niños Felices; 12.30, Toloza vs. Atlas; 13, Master vs. Pulgas. Categoría 2010/11: 10.30, Pulgas vs. Sp. Santiago; 11, Campeones del 28 vs. Güemes; 11.30, Ferroviaria vs.Master.