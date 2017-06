FÚNEBRES | 28 de Junio de 2017

Hoy 22:09 -

FALLECIMIENTOS

- Nora Nilda Soria de Villa (Frías)

- Claudia Micaela Aranda (La Banda)

- Inés Cristina Herrera

- Anita del Rosario Santos de Gulotta

- Julio Elías

- Agustina Navarro

- Eusebia Cuellar de González

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus vecinos y amigos familia Ibañez Berzero participan con dolor su fallecimiento.

ACOSTA, JORGE ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Carmen Obregón y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la Esc. Francisca Jacques acompañan al profesor Ramón Alegre y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE FILI, MARÍA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Escribanos, Dora, Tania, Gustavo Darchuk y flia, hacen llegar las condolencias a su familia, rogando el descanso eterno en su cliente y amiga.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Jesús, ya está ante tí, recíbela y cobíjela en tu Reino de Paz. Dra. Ana Maria Nanni de Fuster y flia., participa el fallecimiento inesperado de querida amiga Antonia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Sole Fuster, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Gustavo, y acompaña a toda su flia., en este momento de inmenso pesar. Ruego por su eterno descanso.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Dr. Carlos A. Olivera, su esposa Liliana Mendoza e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares a sobrellevar este dificil momento.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Familia Seleme y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una pronta resignación a Don Toti, Fernando y Alfonso. Elevan una oración en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Sus compañeros de Asesoría Jurídica M. D.S. Dres. Mariana Mulki, Mauricio Rojas Anzani y Daniela Suárez, Administrativas: Liliana Orieta y Fernanda Atia participan y acompañan en este difícil momento a su hijo Dr. Alfonzo Curet y flia. el fallecimiento de su Sra. madre y ruegan una oración en su memoria.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Fredy Basbus, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento rogando oraciones.

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Eduardo E. Christensen, Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUELLAR DE GONZÁLEZ, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El que cree en mi no morirá jamás. Sus hermanos Julio Eduardo Ruiz, Hector F. Ruiz, Maria Amalia Brizuela de Ruiz, Rosario B. de Ruiz, y respectivas flias., participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Bandera.

CUELLAR DE GONZÁLEZ, EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. El que cree en mi no morirá jamás. Sus hermanos Julio Eduardo Ruiz, Hector F. Ruiz, Maria Amalia Brizuela de Ruiz, Rosario B. de Ruiz, y respectivas flias., participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Bandera.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hermana Clara Lia de Arzuaga y sus hijos Eduardo y Enrique Bonacina participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sus sobrinos Silvia Eugenia Nallar, María Luisa Nallar y Gustabo Nazario, sus hijos Maria y Roberto Garcia Mendes, Federico y Maria del Huerto, y su nieto Gerónimo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tan querida tía Bocha.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sus sobrinos Teresita Ferreiro y Eduardo Lezana; sus hijos María Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela; Nicolás, Ignacio e Ivanna, Benjamín y Gabriela, y sus nietos despiden con profundo dolor a la querida tía Bocha, y elevan oraciones en su recuerdo.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Altos Belgrano GYM, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo Luis Billaud en este momento de dolor.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Profesor Adrian Jiménez participa el fallecimiento de la mamá de su amigo Luis Billaud. Ruega oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. José Antonio Billaud, su esposa Elena Weyembergh de Billaud, sus hijos y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sus alumnos de la Escuela primaria Nicolás Avellaneda, Promoción 1959, participan con enorme pena la pérdida de nuestra querida maestra "Bocha". Que descanse en paz.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Marta Sialle de Gauna, Anita Sialle de Sayago, Susana Sialle de Escontrela, sus ex alumnas de la Escuela primaria Nicolás Avellaneda participan con mucho dolor la partida de nuestra inolvidable maestra, la muy querida señorita "Bocha". Que descanse en paz.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su amiga de siempre Martha Mansilla Gauna participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sara Arce de Liendo Roca e hijos participan su fallecimiento acompañamos a su hijo Luis y su nieto.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y familia participan con tristeza su fallecimineto.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Miguel Ángel Siufi e Inti Torrez despiden con cariño a la Sra. Pocha y acompañan a sus familiares por una pronta resignación.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree e Mí, aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en Mí no morirá para siempre". Descansa en paz querida Bocha. Tu amiga Nora Lis Molina de Azar, sus hijos María Alejandra y Nora Lis con sus respectivas familias, su nieto Matías Nicolás Azar Molina y s bisnieta Martina Azar Molina. Elevan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. José Alejandro Flaja y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Luis y demás seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Graciela de Arzuaga, sus hijos Carlos Ignacio y Marcelo Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Julio A. Avendaño, Guillermo E. Avendaño, Graciela Viaña y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Chinina Álvarez Avalos de Yocca, participa su fallecimiento y acompaña a sus hnas. y flias. en el dolor.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Compañeras y amigas de la Promoción de Maestras Nacionales 1948 de Escuela Normal Manuel Belgrano participan con intenso dolor su fallecimiento. Acompañan a su amada familia en esta muy dolorosa circunstancia. Elevamos oraciones al Señor para que su misericordia dé Paz, Fe y Esperanza en el reencuentro Celestial. ¡Bocha, como cariñosamente te llamamos, ya estás en la Gloria de Dios y descansas en paz!.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Norma Yolanda Salazar de Fiad e hijos: Adriana, José Ricardo, Luis Eduardo y Claudia Fiad participamos muy emocionados y consternados la partida de nuestra querida amiga Bocha Arzuaga. Excelente persona, íntegra, amable y plena de virtudes cristianas, brindó su amor en todos los ámbitos: filiales, madre y esposa ejemplar, amigas inclaudicable, acompañó durante 73 años el recorrido de la Promoción 1948, en las alegrías y adversidades de la Vida. ¡Bochita, siempre te recordaremos con el amor y humanidad que brindaste a tu alrededor! Ahora goza la Gloria de Dios y descansa en Paz.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Amigos de su amado hijo Luis V. Billaud, Gonzalo Álvarez, Gabriela Jorge de Álvarez e hijos participan con profundo dolor su partida y piden al Altísimo consuele el corazón de su hijo y nieto.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Señor, para decir adiós a nuestra querida Bochita, a quién hemos admirado mucho y ha ocupado un lugar muy especial en nuestras vidas. Nuestras lágrimas fueron lágrimas de confusión e impotencia por tan irreparable pérdida. Tus queridas amigas de la comunidad Virgen del Carmen: Victoria, Sofía, Erminia, Angelita e Inés ruegan una oración en su memoria y que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Susana Rodríguez de la Rúa y familia, Carlos y Teté Allones y familia; Tori y Cristina Rodríguez de la Rúa y familia participan con dolor el fallecimiento de Bocha y acompañan con cariño a Luis y familia.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Eduardo Bonacina, su esposa Marta Lezana y sus hijos Eduardo, Luciana, Agustin, Mariano y Gabriela participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. "In memorian. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe y ahora sólo me resta esperar la Corona de Justicia que el Justo Juez me pondrá y no sólo a mi sino a los que manifiesten su amor por Él" II carta de San Pablo a Timoteo. Queridos Luisito y Luisito Junior, Clarita, Quela, Susi, Silvita, hijos y nietos de Pila, Enquena y demás familiares. Antes de ayer se cumplió lo que dice la Biblia: "los designios del Señor son inescrutables, no se pueden saber ni averiguar" Fue el día que estaba escrito en el Libro de la Vida de la muy querida Bocha. Estoy junto a todos ustedes y quería poder abrazarlos a todos para expresarles el dolor que siento por la partida de una mujer que nos honró con su cariño y dedicación a la promoción 48 de Maestros Normales. Suave, serena, educada, cariñosa, excelente hija, hermana, esposa, madre, pero por sobre todas las cosas y en eso idéntica a sus hermanas, amando profundamente a su madre, la Sra. Palmira, que no solo devolvía ese cariño a sus hijas y a todas las compañeras que íbamos a su casa a preparar las reuniones que organizábamos por el hecho de habernos recibido de maestras. La Bocha por siempre estará en mi corazón y en el de mi familia porque es el prototipo que Dios creó cuando hizo el mundo y nos puso en él. Su alma ya está en los brazos de la Divina Misericordia. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. María Eugenia Di Lullo de Garay; sus hijos Luis, Fernando, María Eugenia, Marta Susana y respectivas familias participan con profundo dolor tu fallecimiento y rogamos por vos Bocha querida, para que descanses en paz. Un beso de tus amigos que nunca te olvidarán.

DE ARZUAGA DE BILLAUD, PALMIRA ELENA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torras, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familiares con cariño.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su esposa Fabiana Diganchi, hijos Claudia, Damián, Rosi, Federico, h. pol., Jorge, Noelia, Luis, nietos Gael, Oriana, sobrina, Adriana, part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Piedad a las 17 hs. casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hermano Coco Elías y su esposa Silvia Tissera y familia, Anabella Elías Tissera, María Sol Elías Tissera, María José Elías Tissera, José Emanuel Elías Tissera, Juan Carlos Elías Tissera, Luis Rodríguez, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus sobrinos Anabella Elías tissera y José Sialle y sobrinos nietos Juampi, Gero, Renata participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus sobrinos Sol Elías Tissera, Luis Natter y sobrinos nietos Valentín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos María Luisa, Raúl, Tristán, María, Joaquín y Agustina con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FEIJÓO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Tristán Femayor y María Elvira Ruiz Feijóo, sus hijas Milagros y María Victoria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, INES CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|.Sus hijos Luis, Paulo, Marcos, Mili, Diego, Cristián y Piyi, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhmados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA RAMALLO, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/17|. Fredy Basbus, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento rogando oraciones.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Su esposo, hijos Nancy, Daniel, Evelyn, sus nietos Sol y Tomás, hermanas, hermanos, cuñados, hija política Marcela y sus seres más queridos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/617|. Lic. Analía Valentini, personal y los Referentes INFD de la Dirección de Nivel Superior, lamentan su fallecimiento y acompañan a Yoli y toda su familia con profundo afecto.

JUGO, FRANCISCA EDITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Querida ex-compañera: por todos los momentos inolvidables compartidos, tu luz quedará en nuestro recuerdo para siempre. Sus ex-compañeras de la Escuela Centenario, promoción 1.959, participan con dolor su fallecimiento: María Teresa Ponce Matilde Bretilot, Ilda Capchey, Pochi, Domínguez. Ruegan una oración en su memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Marita Montenegro y Mónica Tejerina participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposo Coco y a sus hijos deseándoles cristiana resignación. Ruegan una oración en su querida memoria.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Aldo Roberto Sialle y María Estela Ávido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. Domingo Abdala y Sra. María L. Drube y sus hijos Tomás y Daniel y flias., acompañan a su amigo Coco Collado. Ruegan por el alma de su Sra. esposa.

MEDINA DE COLLADO, LUCÍA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola; sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina; Trinidad Segura de Sosa participan su fallecimiento y acompañan a Coco y flia. por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

NASSIF DE DALALE, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/17|. La Fundación Cultural Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del miembro de su consejo directivo, Contador Ricardo Dalale.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hija Maria del Valle y Raúl Armando Acosta, tu hijo político Hector Capua, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Abuelita. Su nieta Paola Acosta y bisnieta Micaela Acosta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Te vamos a extrañar Abu Agustina.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su nieto Gabriel Adolfo Capua, nieta política Carla Garzon y su bisnieto Gino Capua, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su nieto Emanuel Capua, nieta Política Maria Fernanda Segovia y sus bisnietos Rocío y Renato Capua, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su nieto Pablo Gerardo Capua, nieta politica Silvia Achaval, y bisnieto Facundo Capua, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su nieto José Eduardo Capua, nieta politica Analia Ferro, bisnietos Juan Pablo y Maxima Capua participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Ya estás descansando en paz querida tía. Sus sobrinos Rubén Navarro y flia., Violeta Navarro y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Tía querida jamás te olvidaremos. Sus sobrinos Daniel Manzano y flia., Anabel Manzano y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Luis Navarro, Anabel Manzano y Rodrigo Navarro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sergio Rafael Capua, Martina y Milen Capua participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Su esposa Patricia Chazarreta, sus hijos Gabriel, Fiama, Jimena y Luciana, hijos pol. Florencia, Maximiliano y Emilio y su nieta Francisca participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo Volveras a verme feliz. Su hijo Gabriel y florencia lo despiden con profundo dolor y lloran su partida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio el Descanso.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Sus hijos Gabriel Perez Chazarreta, Fiama Perez Chazarreta, Jimena Perez Chazarreta y Luciano Chazarreta, hijos pol. Florencia Ledesma, Maximiliano cinquegranni y Emilio coronel, pàrticipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Sus hermanos Eduardo, Silvio, Isabel, Vilma, Elsa, Jose, Mercedes, Valentin, claudio, Patricia, Crisanta, Monica y respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Señor dale eel descanso eterno y brille para el la luz que no tienee fin. Sus primos Audenago, Teresa, Arturo, Cristina, Adriana, Lucia, Rosa, hijos de Isable y demas ssobrinos Perez, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. de la Paz.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Adrian Chazarreta y Sandra Ledesma, sus hijos Antonella y Maximiliano Chazarreta acompañan a Gaby, Patricia y flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Destruira a la muerte y enjuagara Joehova al Señor toda lagrima de todos los rostros. Eduardo Ledesma y Mabel Cordoba, sus hijas Sandra, Patricia, Gabriela, Natalia, Florencia., acompañan a Gabriel, Patricia y flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Patricia Chazarreta, Tus hijos Gaby, Fiama, Jime y Luciano e hijos politicos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Nuestras mejores condolencias, acompañamos en vuestro dolor tan irreprable perdida y rogamos a nuestro señor resignacion. Hector Chazarreta, Roris Roldan y flia. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. el descanso.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Blanca Vda. de Roldan, sus hijos Doris, Graciela y Carlitos Roldan participan su fallecimiento y acompañamos en tan irreprable perdida a su flia y rogamos al Altisimo por su pronta resignación.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. "Que él Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Adriana Campos; María Celia y Carolina Abdala y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Marta Barrientos y rita M;. Ledesma y flia., participan con mucho dolor el fallecimiento del papá de Gaby. ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. "Dios ayúdame a salir adelante con la fuerza de tu amor". Dios te da su mano, nunca olvides que va de tu lado dándote fuerza para seguir, mi corazón está contigo. Su familia de corazón Julia Mercedes Paz e hijos Ciro y Lucas acompañan con dolor elevando oraciones a su memoria e invitan a l novenario de misas por el eterno descanso de su alma. Parroquia La Merced, a las 20 hs. Se agradece a todas las personas que oraron por su salud.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Su consuegro Dr. Ernesto R. Cinquegrani y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|.Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Ruega Oraciones por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/17|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Personal Administrativo, Técnico y de Obra de Empresa Conorvial S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de su compañero Ricardo. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Parque de La Paz. Ruegan Oraciones por el eterno descanso de su alma.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. Sus hijos Marta Rosalía, José Luis; h. pol. Rodolfo, Adriana, Héctor, nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo Pedro L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNO. SRL.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. "A tu llegada un coro de ángeles te reciba". Los amigos y colegas de su hija Marta Gulotta: Susana Corvalán, Irene Costas Wagner, Carlos Turc, Raúl Taboada, Graciela Moreno, Estela Pan, Lidia Serravalle, María Elena Carranza, Graciela Ninich, Verónica Parra y Liliana Taboada participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Piden oraciones en su querida memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. La comisión directiva del Sindicato de Docentes Agremiados Santiagueños participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de la vocal Lucía Margarita Gulotta. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Madre de la Docente Ing. Forestal Marta Gulotta, de la Facultad de Ciencias Forestales de esta Casa de Altos Estudios. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Director de Departamento Académico de Agrimensura Ing. José Luis Gullota. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS GULOTTA, ANITA DE ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció 27/6/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Víctor Hugo Acosta, la Vicedecana Lic. Elsa Ibarra de Gómez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Docente Ing. Forestal Marta Gulotta de la Facultad antes mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

COMÁN DE LEGUIZAMÓN, CARMEN DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/11|. Querida Carmen: pasaron seis años que no estás físicamente con nosotros, pero sentimos tu espíritu presente en todos los momentos de nuestras vidas, que nos cuidas y nos proteges siempre. Descansa en paz, no te olvidaremos nunca,. Su esposo, hijos y demás familiares invitan a la misa que se realizará el día 28 del cte. en la parroquia San José del Bº Belgrano, a horas 20, al cumplirse seis años de su desaparición física. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CONCHA VILLARRUEL, EMILCE BETIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/09|. Pasaron 8años desde que te fuiste...años de tristeza para toda la familia. Hija querida danos paz! Dios te tenga en la gloria. Sus padres y hermanos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº. Belgrano.

GAMIETEA, RAÚL AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/16|. Ese día quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estés. Su esencia queda, su vos se escucha, las sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas… Su esposa e hijas, hijos políticas, nietos, nietos políticos, bisnietos y su hija en el afecto, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al recordarse el 8vo. Mes de su partida.

GEREZ, LEONCIO DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/98|. Viejito querido, el dolor por tu ausencia no se va, sólo tratamos de aprender a vivir con él. Sus hijos Margarita, Mary, Marta y Alberto, Hugo y Pory, nietos, bisnietos y demás familiares nos reuniremos hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARANDA, CLAUDIA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Sus padres Claudio y Mari, hnos. Agustina, Lurdes y Gele, abuelos Pedro y Miriam; Norma; tíos Ale, Negro, Graciela, Tita, Ale, Ceci, Miguel, Víctor, Ana, primos Tonio, Rocío, Camila, Loli, Rosa y demás fliares., amigos, vecinos part. su fallec. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio La Misericordia a las 16. ONC SEPELIO SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

TEJEDA. ADRIANA (CHICKY) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su hija Lucky, invita a familiares y amigos a participar de la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para rogar el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

ALVARADO, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/17|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo, Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado amigo Bibi, esposo de la querida Teresa. Elevan una oración en su memoria y que descanse en paz.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su hijo Hugo, sus nietos María Eugenia y María Fernanda, Diego y Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Vivirás siempre en nuestros corazones.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Gustavo Baracat y flia, e Inés Saín de Baracat y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida abuela Coca y ruegan a Dios por su eterno descanso. Frías

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Martín, Pelusa, sus hijas Lorena y María Sol, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestros amigos Hugo y Luis Villa. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Cacho Rios, su esposa Yolanda, sus hijos Fabian y Sandra participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Hugo y Luís Villa. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Hugo Figueroa y flia. participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus vecinos Lucho y Grey. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SORIA DE VILLA, NORA NILDA (Coca)(q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 201 "Rep. de Guatemala" participa con dolor el fallecimiento de la abuela de la Prof. Vanina Villa, docente de este establecimiento educacional. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SUÁREZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Su esposa Silvia Muratore, sus hijas Rocío, Belén, Marcela, Viviana y Emi, sus nietos Lautaro, Joaquin, Valentín y Maiten, su hijo político German. Sus restos fueron sepultados en Simbol.

SUÁREZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Personal de la Esc. Nº 837 de Villa Zanjón, acompañan a la directora Prof. Adriana Paz y su familia. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Sus compadres y amigos Héctor Paz, Nelva y sus hijas Adriana y Viviana participan su fallecimiento.

SUÁREZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/17|. Adriana Elizabeth, Viviana Mariel Paz, Gustavo, Nico, y Luz Pallares, acompañan a sus sobrinas y primos del corazón en este dificil momento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BERRO, JUAN ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/13|. "Al cumplirse un aniversario más de que te fuiste a los brazos del Señor, inimaginable lugar para tu descanso, todos los que compartimos contigo te extrañan, olvidar no, no es posible." Su esposa invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.Las Termas.