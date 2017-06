Varias goleadas en la 11ª fecha del Torne Abel Castillo Carabajal

28/06/2017 - El domingo pasado se disputó la undécima fecha del Torneo Abel Castillo Carabajal de la Liga Infantil Bandeña. Los resultados fueron: Cat . 2003/04: I rma FC 0, Taladr i t o 6; Abel Castillo 1, Villa Unión 0; Palermo 7, Central Argentino 0; Bio Torres 6, Alto Verde 0; Tramo 16 3, Argentinos Unidos 0; El Cruce 3, Dep. 25 de Mayo 1; Rey de Reyes 1, Bº Quilmes 0. Cat. 2005/06: Irma FC 0, Taladrito 1; Abel Castillo 0, Villa Unión 0; Palermo 1, Central Argentino 0; Bio Torres 2, Alto Verde 1; Tramo 16 4, Argentinos Unidos 0; El Cruce 0, Dep. 25 de Mayo 4; Rey de Reyes 1, Bº Quilmes 1. Cat. 2007/08: Irma FC 1, Taladrito 3; Abel Castillo 0, Villa Unión 1; Palermo 0, Central Argentino 0; Bio Torres 1, Alto Verde 0; Tramo 16 2, Argentinos Unidos 0; El Cruce 0, Dep. 25 de Mayo 9; Rey de Reyes 1, Bº Quilmes 1. Cat. 2009/10: Irma FC 0, Taladrito 1; Abel Castillo 0, Villa Unión 1; Palermo 0, Central Argentino 0; Bio Torres 1, Alto Verde 0; Tramo 16 0, Argentinos Unidos 0; El Cruce 0, Dep. 25 de Mayo 0; Rey de Reyes 2, Bº Quilmes 2. Próxima fecha La próxima fecha, la duodécima, se jugará este domingo 2 de julio, y tendrá la siguiente programación: 9.30, Central Argentino vs. Bº Quilmes, Abel Castillo vs. Rey de Reyes (en cancha de El Cruce), Alto Verde vs. Villa Unión e Irma FC vs. Bio Torres; 9.40, Deportivo 25 de Mayo vs. Palermo, Argentinos Unidos vs. El Cruce (en cancha de Coronel Lugones) y Taladrito vs. Tramo 16 (en cancha de Banfield). 