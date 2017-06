Fotos Legisladores provinciales destacaron la importancia de donar órganos

28/06/2017 -

E n e l m a r c o d e u n a nueva sesión, la Legislatura de la provincia realizó un reconocimiento al Sr. C r i st i a n R a m ó n M o n te s , numerario policial oriundo de la ciudad de Loreto, donante de médula ósea. E l v i c e g o b e r n a d o r J o s é Neder, junto al presidente provisional e impulsor del proyecto, Dr. Marcelo Barbur, hicieron entrega de la Declaración y la plaqueta alusiva, reconociendo "el valor y la opción por la vida a través de la decisión del donante, surgido del Registro Provincial de Donantes de Médula Ósea, del Ministerio de Salud de la provincia". También par ticiparon de la ceremonia los profesionales Dr. Jorge Ya - pur, del Registro Provincial de Médula Ósea; y Dr. Néstor Bouzón, coordinador del Programa Provincial Sangre Segura. En tanto fueron aprobados diferentes proyectos de Declaración de Interés, referidos a la conmemoración del 43º aniversario del fallecimiento del ex Presidente Perón, el próximo sábado 1 de julio; los 126 años de la creación de la UCR, entre otros.