Cansada del hostigamiento de su ex, una joven intentó quitarse la vi

Fotos AUDIENCIA. La fiscalía solicitó a la Justicia que el acusado siga tras las rejas hasta tanto se avance en la causa.

28/06/2017 -

El calvario de una joven mujer -que vive dentro del predio de un club de fútbol bandeño junto a sus hijos- conmocionó a las integrantes de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, quienes trabajan contrarreloj en la causa.

Según la denuncia, graves hechos de violencia comenzaron hace 14 años, cuando la mujer inició la convivencia con un sujeto adicto a las bebidas alcohólicas, de acuerdo con el informe psicológico, y con el cual tuvo sus dos niños de 12 y 5 años.

Cansada de las agresiones y el maltrato que el sujeto ejercía sobre ella y sobre sus hijos, la víctima comenzó a realizar denuncias cada vez que el acusado la atacaba. Según se supo, las mismas datarían de octubre del año 2016.

Tras una investigación, el Ministerio Público ordenó la detención del acusado, el cual recuperó la libertad en febrero de este año. Antes de ser excarcelado la Justicia le impuso una serie de medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercamiento.

En el mes de mayo, la víctima se presentó nuevamente en el palacio de Justicias y manifestó que su ex pareja así como recuperó la libertad se presentó en la casa y desde entonces comenzaron los hostigamientos.

En ese momento la fiscalía ordenó la inmediata detención. Se realizaron múltiples allanamientos, pero el sujeto nunca fue alcanzado por los uniformados.

Drástica determinación

El día 8 de junio el drama de la mujer casi termina en una tragedia. Burlando a la policía, el imputado se presentó en la casa su ex y al ver que no se encontraba le dejó un mensaje con su cuñada: ‘La voy a matar a tu hermana. Hasta que no la vea muerta no la voy a dejar. No tengo nada que perder’.

Enterada de tamaña amenaza, la víctima se asustó, se despidió de un familiar a quien le pidió que cuidara de sus hijos, se fue hasta la parte trasera del club donde reside, se ató una soga al cuello y se ahorcó. Por fortuna su familiar advirtió el intento y logró rescatarla.

El día 11, el acusado se presentó en el club de fútbol y allí la mujer solicitó ayuda de la policía. Tras pelear con los funcionarios, finalmente fue reducido.

Detención

Con evidencias contundentes, informes psicológicos lapidarios, y otras pruebas, la Dra. Aby Saucedo -representante del Ministerio Público- solicitó que el acusado siga tras las rejas hasta tanto fuera examinado por un psiquiatra.

La Dra. Saucedo reveló a la jueza de Control -Dra. Roxana Menini- que además se realizará una entrevista psicológica con los menores para determinar si es viable que los niños sean sometidos a Cámara Gesell.

La defensa del acusado no se opuso al pedido de la fiscalía y la Dra. Menini ordenó que siga detenido.