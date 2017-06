Los celulares en la Argentina siguen siendo de los más caros en la región

28/06/2017 -

Una consultora comparó los precios de distintos modelos de celulares en la región, y si bien la Argentina sigue siendo uno de los países más caros, la brecha con Chile se redujo, lo que obedece a una estrategia de las empresas que ensamblan sus productos en Tierra del Fuego para ser más competitivas. En el extremo más optimista, según el estudio de la consultora IntegraGo, se encuentra Samsung, que tiene los productos con menor brecha de precios a nivel regional: el modelo S8 cuesta en la Argentina u$s 1.151,45, y el S8 Plus asciende a u$s 1.333,27, y son un 12% y un 14% más caros, respectivamente, que en Chile (u$s 1.029,15 y u$s 1.165,36).

"La diferencia es pequeña, y si le sumamos que en la Argentina se puede acceder a una financiación no conviene comprar afuera" la marca Samsung, explicó Pablo Frutos, de IntegraGo.

Según la consultora, la brecha más amplia de precios se da en el caso del iPhone 7 y el 7 Plus, que son un 96% y un 99% más caros en la Argentina versus Chile y son también más caros que en México, Brasil, Uruguay y Colombia.