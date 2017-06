El Torneo de Ascenso sigue esta noche con cuatro juegos

28/06/2017 -

Esta noche se jugarán cuatro partidos del Torneo Amateur de Ascenso, que lleva el nombre de Esteban "Chichí" Contreras y que organiza la NBA Santiagueña.

La programación de partidos para esta noche es la siguiente: en Patagonia, a las 21, Patagonia Central vs. Coronel Borges B (Jorge y Gerez); en Polideportivo Nº 2, a las 22.30, Los Dogos vs. Clasificados en Santiago.com (Ponce e Ibáñez); en Villa Mercedes, a las 22.30, CEF vs. Amigos del Negro (Ruiz y Regatuso); en Moreno BBC, 22.30, Vélez de San Ramón vs. La Fusión (Nieva y Gallardo).

Los equipos deberán presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deben manejar el cronómetro de partido ni de 24 segundos.