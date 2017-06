El "Ñato" Roldán prometió nocaut en el tercer round

Fotos CARA A CARA. Hugo Roldán y Fabián Calderón protagonizarán la pelea de fondo en la velada del 7 de julio.

El capitalino Hugo "Ñato" Roldán se tiene mucha fe para la velada del viernes 7 de julio en el estadio Coliseo y prometió que vencerá por nocaut en el tercer round al bandeño Fabián "Sugar" Calderón.

Roldán, del Gym 8 de Abril, se mostró confiado en la potencia de sus puños y manifestó su deseo de brindar un buen espectáculo en la pelea de fondo, programada a 4 rounds en la categoría hasta 66 kilogramos.

Como semifondo fue programado el duelo entre el santiagueño Sergio "El Zurdo" Rosales y el tucumano Marcos Arias. Combatirán a 4 rounds en la categoría hasta 57 kilogramos.

Otros combates

Fueron programadas tres peleas amateurs: Jonathan Masa (Natal Gym) vs. Samuel López (Tucumán), Marcos "El Piojo" Silva (Coliseo) vs. Fernando "Rocky" González, Gonzalo Latorre (Gym Pazo) vs. David Reguera (Tucumán) y Víctor Romano (Natal Gym) )vs. Nicolás Barrera (Tucumán).

Además subirán al ring los menores: Luis Borques (Suárez) vs. Leandro Roldán (Tucumán) y Luis Rosales (Gym Paso) vs. Rodrigo "Zurdo de Oro" Ruiz (Tucumán).

También está programado un espectáculo folclórico para el deleite de los amantes del boxeo que concurran al Coliseo de Alberdi y Matienzo.

Las entradas anticipadas se venderán a $ 80 y el ring side, a $ 130 en el Colseo, Natal Giménez (Sarmiento y Cabanillas), Club Coronel Suárez, Asociación 8 de Abril, Granja del Campo y Gym Ex Combatientes.