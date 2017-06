Los números de la recta final

Fotos FINALÍSIMA. En la última fecha, Central Córdoba visitará a All Boys. Un duelo que podría definir un descenso.

28/06/2017 -

A la B Nacional le quedan seis fechas y hay al menos ocho equipos involucrados en la lucha por evitar el descenso (bajan cuatro). Central Córdoba es uno de ellos (por ahora, está perdiendo la categoría).

Arrancó la temporada de calculadoras pero, para que no tengas que comprar una, te presentamos este completo informe con todas las combinaciones posibles en cuanto a los promedios finales de cada equipo, según la cantidad de puntos que saquen de estos 18 que quedan en juego.

Enfocándonos puntualmente en el Ferro, lo primero que hay que decir es que ya no depende de sí mismo. Es decir que, aún ganando los seis partidos, podría bajar al Federal A.

Si el equipo de Gustavo Coleoni consigue meter los seis partidos que le quedan, para zafar necesita que se den al menos dos de las siguientes probabilidades: que Juventud Unida no sume más de 14 puntos, que Independiente Rivadavia no sume más de 15, que Crucero del Norte no sume más de 10 puntos, que Estudiantes no sume más de 9 puntos.

También podría darse un partido desempate, en el caso que se dé una sola de las combinaciones mencionadas de Independiente Rivadavia, Crucero y Estudiantes; y que además Juventud Unida sume 15 puntos. En ese caso, el Ferro definiría la permanencia con los de Gualeguaychú.

También podría darse un partido desempate con los de San Luis, que para eso deberían sumar 10 puntos y además darse una sola de las otras tres combinaciones mencionadas.

Lo más probable es que ninguno de los equipos que están en la lucha ganen todos los partidos, por lo complejo que resulta y porque además hay varios cruces entre ellos. Ayer, por ejemplo, la fecha 40 se completó con el empate en cero en Paraná entre Atlético y All Boys, dos de los implicados.

Justamente el conjunto entrerriano parece prácticamente condenado a jugar la próxima temporada en el Federal A. Incluso su descenso podría consumarse en la próxima fecha. Si Atlético Paraná no le gana a Ferro Carril Oeste, en Caballito, perderá la categoría. Y aún ganando los seis partidos que le quedan, descenderá si Crucero del Norte suma un punto e Independiente Rivadavia consigue 3 (no puede pasar en esta fecha porque los misioneros justamente se enfrentan con los mendocinos).

De todas maneras, está claro que necesita algo más que un milagro Paraná para salvarse, por lo que Central debe apuntarle a superar a otros tres equipos.

Con Douglas Haig está en la misma línea, y lo recibirá el próximo lunes desde las 21.05, un partido que no puede darse el lujo ni de empatar. El otro partido clave que tiene Central Córdoba es el de la última fecha, en la que visitará a All Boys (el único equipo de los que pelean por zafar que todavía debe cumplir su fecha libre).

En el medio de estas dos finales, el equipo del "Sapo" tendrá estos cuatro partidos, también considerados finales: Villa Dálmine (visitante), Atlético Paraná (local), Brown de Adrogué (visitante) y Brown de Puerto Madryn (local).