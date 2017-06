Ya está Goltz; ahora irían por Pizarro y Acosta

Fotos EXPERIENCIA. Paolo Goltz tiene 32 años y proviene del América de México. También jugó en Huracán y Lanús.

28/06/2017 -

El flamante campeón Boca Juniors concretó su primera incorporación, el zaguero Paolo Goltz, del América de México, en tanto su entrenador, Guillermo Barros Schelotto, tiene como prioridades de contratación al mediocampista central Guido Pizarro y al delantero Lautaro Acosta, y además pidió las continuidades del lateral izquierdo Jonathan Silva y el atacante Ricardo Centurión.

Goltz, de 32 años, se sumará al club xeneize por una suma cercana a los 2.000.000 de dólares y firmará contrato por tres años.

El central, que además era pretendido por Independiente, eligió jugar en Boca y definió la negociación, ya que la oferta del equipo de Avellaneda era superior.

Barros Schelotto y su hermano Gustavo se reunieron ayer con el presidente Daniel Angelici, en el despacho del mandatario, y tras el encuentro de tres horas de extensión el entrenador manifestó que "no se habló del contrato del cuerpo técnico sino de jugadores", aunque se supo que firmará un contrato de continuidad por 18 meses.

En la parte defensiva la prioridad era Goltz, quien no era tenido en cuenta por el entrenador Miguel Herrera, y en el medio campo el elegido es Guido Pizarro, volante central de Tigres de México, cuya rescisión del contrato es de 6 millones de dólares y en las próximas horas Boca hará una oferta por ese valor.

Otro que le interesa al entrenador de Boca es Lautaro Acosta, ante la probable partida de Cristián Pavón (ver la otra nota), quien estuvo en el "Xeneize" en 2012, con Julio César Falcioni como técnico.

Y en las últimas horas se sumaron a la danza de posibles refuerzos el zaguero Víctor Cuesta, en el Inter de Porto Alegre, y el volante Walter Montoya, casi sin actividad en el Sevilla.

Pidió por Centurión

Guillermo solicitó además la continuidad de Ricardo Centurión, cuyo préstamo también vence el viernes venidero, y la opción de compra al San Pablo asciende a 6,2 millones dólares.

Angelici va a analizar la situación por la vida privada del jugador, que no puede salir del país hasta antes de diciembre por una causa por violencia género con su ex pareja, y en caso de que el presidente sea convencido por el entrenador Boca buscará la prolongación del préstamo o bajar la opción de compra del ex jugador de Racing Club de Avellaneda.

Barros Schelotto pidió también que Jonathan Silva, cuyo préstamo se vence el viernes próximo, se quede en la institución y por eso Boca ofrecerá a Sporting de Lisboa, dueño del pase, una prórroga del contrato por un año y medio más.

Y negociaría la salida del defensor colombiano Frank Fabra quien, por pedido del entrenador de la selección colombiana José Néstor Pekerman, iría a un club adonde pueda llegar a jugar; y en ese sentido el futbolista tiene ofertas de Europa y del Flamengo de Río de Janeiro.