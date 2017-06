Un volante de Liverpool de Uruguay sería otra opción

28/06/2017 -

Con Lux y Pinola ya confirmados, Scocco al caer y lo de Enzo Pérez complicándose, en River surgió un nuevo posible refuerzo. Se trata de Nicolás De La Cruz, volante del Liverpool de Uruguay e integrante de la Selección Sub 20 charrúa que viene de conseguir el 4º puesto en el Mundial de Corea. Según trascendió, el Milan compraría el pase del jugador y lo podría ceder a River por un año para que gane rodaje antes de dar el salto al fútbol europeo.

Hermano de Carlos Sánchez, Nicolás es un hábil volante ofensivo, con llegada al gol, una fuerte personalidad y un gran remate de media distancia. En Liverpool juega con la 10 en la espalda y si bien es diestro, no es un negado con la zurda.

"Me gusta andar mucho con pelota, soy un jugador muy encarador, me ubico detrás de los delanteros", se definió en una nota periodística del 2016. En esa oportunidad, también confesó sus ganas de poder pasar por el fútbol argentino: "Me gusta el fútbol argentino para antes de, si Dios quiere, dar un salto a Europa. River es un equipo muy grande en Argentina y en el mundo. Yo al tener a Carlos adentro he ido a muchos entrenamientos".