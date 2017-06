"Ante una economía complicada, trabajar por los que más lo necesitan es una obligación"

Fotos CRÍTICA. El senador reconoció que la crisis económica nacional "hace peligrar las fuentes laborales". Dialogó con procuradores generales de Santiago y de otras provincias.

28/06/2017 -

El senador nacional Gerardo Zamora se refirió a la importancia de participar de las elecciones legislativas, en este caso, de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, donde "los distintos partidos políticos participantes podrán proponer a los precandidatos que competirán en estas Paso y luego ser ratificados en octubre", indicó.

De cara a dicha contienda electoral y el posicionamiento del espacio del Frente Cívico por Santiago, dijo que "la mejor encuesta es tener la tranquilidad que la provincia está equilibrada, y que la gobernadora lleva con mucha responsabilidad el aspecto financiero que permite que no estemos endeudados, que se paguen los sueldos al día, seguir haciendo obras, tener paz social, inclusión social, y ante un escenario de una economía complicada, trabajar por los que más lo necesitan es una obligación, especialmente los que están en condiciones de vulnerabilidad, para que no sufran las consecuencias de una situación económica recesiva e inflacionaria que ha quitado el poder adquisitivo en términos generales".

Sobre este tema, el senador reconoció que la crisis económica nacional "afecta a la producción, al comercio y lo que es peor, hace peligrar las fuentes laborales. Ante esta situación, nuestra provincia trabaja para evitar que todo esto suceda".

Participación social

En torno a la proyección del espacio del Frente Cívico por Santiago en estas legislativas, indicó: "Hay dos elecciones diferenciadas este año, pero como digo siempre, toda elección representa un plebiscito a la gestión, tanto las de diputados nacionales como los comicios para gobernador. En Santiago del Estero estaremos entre agosto y octubre definiendo cosas relevantes y es importante que la ciudadanía participe para consolidar la democracia. Desde nuestra fuerza política siempre lo hemos dicho, si los santiagueños consideran que estamos haciendo las cosas bien, les pedimos que nos acompañen".

En relación a las propuesta de las distintas fuerzas políticas, especialmente en Buenos Aires, consideró que "con un 40% de votantes en Buenos Aires, pareciera ser que la elección está circunscripta a lo que pase allí, pase en el país, pero igualmente tiene su valor porque cada provincia elegirá a sus representantes ante el Congreso".

Por otro lado, dijo que el espacio que lidera como máximo referente es un sector de oposición. "No apoyamos a este Gobierno durante el 2015, pero tampoco somos opositores destructivos, porque queremos que al país le vaya bien. En términos concretos, no me van a escuchar hablar mal de Néstor y Cristina Kirchner, porque nos han acompañado y somos agradecidos y si el actual Gobierno hace cosas por Santiago lo vamos a ayudar", concluyó. l