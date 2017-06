Piden la colaboración de los ciudadanos

28/06/2017 -

El subdirector del Centro Operativo Anexo Nº0 pidió la colaboración de la comunidad a fin de mantener la limpieza de los barrios.

"Le pedimos a los vecinos que tomen conciencia de lo que hacen. Solicitamos que no arrojen la basura porque verdaderamente si ellos no nos ayudan es imposible solucionar los problemas de los barrios. Como siempre hemos explicado, desde la comuna se hace todo el esfuerzo posible para mantener la ciudad limpia, pero si no contamos con el compromiso y responsabilidad del vecino el trabajo es en vano", comentó el funcionario.