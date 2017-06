Mario Massaccesi revela sus secretos

28/06/2017 -

Este sábado 1º de julio, a las 9, en la Universidad Siglo 21 (Jujuy Nº 8), una Master Class de "Producción y Conducción en TV", a cargo del periodista cordobés Mario Massaccesi, quien se desempeña en El Trece y Todo Noticias. En una entrevista con EL LIBERAL, el conductor de "En Sintesis" habló acerca de la capacitación que brindará.

¿Qué te propones con el dictado del taller?

Como todo taller, es eminentemente práctico. Es para todos aquellos que quieren estar delante de una cámara de televisión o nunca estuvieron o se quedaron con las ganas o a la vuelta de la vida se dieron cuenta que les encanta comunicar algo a través de la televisión, un video o por las redes sociales. La idea del taller es lo que a mí me gusta llamar la cocina del show; es decir, qué hay que tener en cuenta para estar delante de una cámara de televisión. El taller tiene un segundo propósito: que cada uno de los asistentes puedan descubrir cuáles son los recursos que tienen para poder estar frente a una cámara. A mí me gusta llamarlo un taller de inspiración, porque los que van salen inspirados, con ganas, motivados, entusiasmados y descubriendo su potencial y recursos con los que cuentan para, en este caso, estar frente a una cámara de televisión.

¿Cuándo descubriste tu potencial y cuáles son los recursos que utilizas en tu trabajo?

Lo descubrí cuando ya había pasado los 33 años; es decir, bastante grande. Todo lo que me sirvió para trabajar en la tele es lo que nunca me gustó de mí, por ejemplo mi voz, mi tonada cordobesa, mi aspecto físico. Sin embargo, cuando me tomaron en los distintos trabajos me decían "qué buena voz", "hablas distinto al resto", "tu voz se destaca entre muchas otras", "con tu voz podés llegar a los demás". Yo no me daba cuenta porque nadie me lo había dicho. Además, yo, siempre me había dado con un caño porque nunca me habían gustado los recursos que tenía. Me dí cuenta desde muy grande. Cuando terminé de convencerme que todo eso que yo tenía me había servido para trabajar, para ganarme la vida, para que me tomaran en los distintos trabajos y después para llegar a la gente y que además la gente me lo dijera en la calle, dije con esto hay que hacer algo porque me dí cuenta de que a muchos le pasaba lo mismo. Entonces, fue ahí cuando empecé a dar estos talleres para que la gente pueda verse asimismo, en-con-trar-se, des-cu-brir-se y a-mi-gar-se con aquellas características personales que no les gusta.